Bravery and Greed to ciekawie zapowiadająca się bijatyka dla maksymalnie czterech graczy. Jak prezentuje się najnowsza produkcja firmy Team17 i studia Rekka Games?

Złożony system walki i zróżnicowane rozgrywki

Team17 stoi między innymi za grami z serii Worms, które z pewnością kojarzy większość graczy. Zgodnie z zapowiedziami firmy, na rynku wkrótce ma pojawić się nowy kooperacyjny dungeon crawler – Bravery and Greed. Jak prezentuje się gra, możecie sprawdzić na poniższym zwiastunie:

Gracze mają do wyboru kilka klas, w tym amazonkę, wojownika, łotra oraz czarodzieja. Wybraną postać będzie można na bieżąco rozwijać, dzięki drzewkom umiejętności chaosu, porządku, mroku oraz życia. Każda z klas ponadto ma charakterystyczne dla siebie kombinacje ruchów, dzięki czemu system walki jest dość złożony:

Odpieraj ataki, rób uniki, wyrzuć przeciwnika w powietrze, a następnie użyj siejących zniszczenie ruchów specjalnych, aby zyskać przewagę nad coraz potężniejszymi wrogami, bossami, a nawet Twoimi znajomymi.

W trybie przygody gracze znajdą mnóstwo intrygujących lokacji i będą poszukiwać run do podniebnej fortecy. Tryb hordy z kolei zapewni mnóstwo wyzwań oraz niekończące się fale wrogów. Będzie można również uczestniczyć w starciach na arenie PvP dla drużyn lub w formule każdy z każdym.

Kiedy premiera gry?

Bravery and Greed trafi na PS4, Xbox One, Nintendo Switch oraz PC jeszcze w tym roku, jednak dokładna data premiery nie została na razie podana. Tytuł można już dodać do swojej listy życzeń na Steamie i otrzymać powiadomienie, gdy stanie się dostępny.

