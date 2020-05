Gry Bright Memory: Infinite nie pozwoli się nudzić. Zwiastun zapowiada premierę na Xbox Series X z dnia 08-05-2020

Bright Memory: Infinite to tytuł, który do tej pory nie był szczególnie mocno promowany. Być może powoli będzie się to zmieniać. Lubiących oryginalne gry powinno to ucieszyć.