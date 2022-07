Broad Peak to długo wyczekiwany film, który przybliży losy himalaisty Macieja Berbeki i jego najbliższych.

Netflix z pierwszą zajawką filmu Broad Peak

W kwietniu Netflix chwalił się, iż szykuje 18. nowych polskich produkcji. W wymienionym wtedy gronie znalazł się między innymi film Broad Peak i od razu został zaliczony do najciekawszych propozycji. Do tej pory nie mówiło się o nim wiele, ale chyba będzie się to teraz zmieniać. Opublikowano pierwszą zapowiedź wideo. Nie jest to jeszcze pełnoprawny zwiastun, ale wprowadzenie w opowiadaną historię całkiem niezłe.

I od razu wypada zaakcentować, że jest to historia bazująca na autentycznych wydarzeniach i losach himalaisty Macieja Berbeki oraz jego wypraw na tytułowy Broad Peak, jedną z najniebezpieczniejszych gór świata. Jak omawianą produkcję reklamuje Netflix, „kiedy w grę wchodzi honor, droga może być tylko jedna”.

W obsadzie filmu znalazło się sporo dobrze znanych (i uznanych) nazwisk. W roli głównej wystąpi Ireneusz Czop, poza nim na ekranie pojawią się między innymi Maja Ostaszewska, Dawid Ogrodnik, Piotr Głowacki oraz Lukasz Simlat. Reżyserem jest natomiast Leszek Dawid. Zdjęcia były realizowane w Polsce (Warszawa, Zakopane), ale również w Aplach oraz Karakorum na wysokości ponad 5000 m n.p.m.

Kiedy premiera filmu Broad Peak?

Dokładna data premiery filmu Broad Peak nie jest jeszcze znana, chociaż wiadomo, że zainteresowani wkrótce się doczekają. Netflix wspomniał bowiem, że można spodziewać się jej we wrześniu.

Źródło: Netflix