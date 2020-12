Rabowałeś w GTA? Łamałeś kości w Mortal Kombat? Zabierałeś Simowi drabinkę z basenu? Spokojnie, Twoja psychika raczej na tym nie ucierpiała.

Nauka ponownie w obronie gier

Zapewne niejednokrotnie słyszeliście o szkodliwym wpływie brutalnych gier na dzieci czy też jeszcze szerzej na osoby niepełnoletnie. Wątek cyklicznie pojawia się nawet w mediach, zwłaszcza po jakimś szeroko komentowanym wydarzeniu (np. strzelanina w szkole), a nawet na ustach polityków. Nie od dziś jest też przedmiotem badań naukowych. W ostatnich latach nieco więcej tych, które stają w obronie gier, a precyzując nie widzą istnienia związku między brutalnymi grami i agresywnymi zachowaniami. Dokładnie tak samo jest w przypadku badania, jakie opublikowano na łamach Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking.

Jest ono o tyle warte podkreślenia, że jego przygotowanie i przeprowadzenie, a także sformułowanie konkluzji trochę trwało. Sam tytuł jest tu najbardziej wymowny, wypada go resztą w pełni zacytować - „Growing Up with Grand Theft Auto: A 10-Year Study of Longitudinal Growth of Violent Video Game Play in Adolescents”.

Brutalne gry nie zmieniają zachowań prospołecznych

Dobór akurat Grand Theft Auto też wydaje się bardzo trafny. Nie jest to może najbardziej brutalna gra/seria, jaką można wskazać, ale z pewnością jedna z takowych. Nie da się za to zaprzeczać temu, że mowa o niezwykle popularnej marce, którą także młodsi gracze dobrze znają. No bo przyznajcie, czy sami nie graliście w Grand Theft Auto mając naście lat?

W omawianym badaniu zdecydowano się zastosować bardziej współczesne podejście, tzw. person-centered. Rodziny chętne do wzięcia udziału w całym przedsięwzięciu były rekrutowane do niego od 2007 roku. Uczestników i udostępniane im gry podzielono na trzy grupy: przemoc o wysokim poziomie początkowym (4%), umiarkowanym (23%) i niskim (73%). Wszystkich oceniano pod kątem różnych cech, takich jak agresja, objawy depresji czy lęku i zachowania prospołeczne. Koniec końców badanie nie wykazało korelacji między dorastaniem i spędzaniem czasu przy brutalnych grach a zmianą zachowań prospołecznych.

To nie pierwsze i zapewne nie ostatnie badanie skupiające się na grach. Jakie wy macie zdanie w tej kwestii?

Źródło: liebertpub

