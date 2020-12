Czy w ocenianiu Cyberpunk 2077 można pójść tak daleko, aby zestawiać grę z kilkuletnim konkurentem? A może GTA 5 to w ogóle inna kategoria i liga?

GTA 5 to hegemon, ale spokojnie, Cyberpunk 2077 też wiele zarobi

Sprzedaż GTA V już jakiś czas temu przekroczyła 135 mln egzemplarzy, świetnie ma się również sieciowy GTA Online. W dużej mierze to właśnie ciągłe zainteresowanie graczy i kolejne pieniądze na koncie Rockstar Games nie przyśpieszają prac nad GTA 6. W przypadku Cyberpunk 2077 póki co mówi się głównie o kłopotach, wydanie gry z naprawdę sporą liczbą błędów wywołało falę krytyki, a nawet zwroty wersji konsolowych, bo to one wypadają najgorzej. Z drugiej strony koszt produkcji i reklamy już się zwrócił, bo przedsprzedaż przyniosła ponad 8 mln zamówień. Być może pod koniec roku pojawią się pierwsze dane dotyczące sprzedaży i mimo wspomnianych problemów nie jest wykluczone, że będą naprawdę dobre.

Trudno oczywiście zakładać, że zostanie nawiązana jakakolwiek bliższa rywalizacja z wspomnianym hegemonem. Na przestrzeni ostatnich miesięcy pojawiały się różne dane dotyczące całkowitego budżetu na grę, ale tu z dużym prawdopodobieństwem można zakładać, że był on zbliżony do budżetu GTA 5. Czy to wystarcza do porównywania tych gier? Klimatem różnią się bardzo mocno, rozgrywka to z jednej strony trochę podobieństw, ale też wiele różnic, zarówno co do założeń, jak i mechanik.

GTA 5 vs Cyberpunk 2077

Trudno powiedzieć czy z racji podobieństw w rozgrywce czy jednak z powodu niedoróbek, ale Cyberpunk 2077 jest bardzo chętnie zestawiany z GTA 5. I chociaż ciężko na tej podstawie wyciągać daleko idące wnioski, można też uznać takie zestawienia za stronnicze, ale rzucik okiem bez wątpienia warto. Jakby nie było, bazują na faktycznym stanie obydwu gier.

Czy Cyberpunk 2077 może się podobać? Oczywiście

Przy dominacji doniesień przedstawiających Cyberpunk 2077 w niezbyt przyjaznym świetle (często słusznie) giną jednak głosy graczy, którzy bawią się przy tym tytule naprawdę dobrze i dostrzegają wiele plusów. Na odpowiednio mocnym sprzęcie Cyberpunk 2077 też potrafi dokuczyć błędami, ale można dostrzec w nim także mnóstwo plusów i wiele atrakcyjnych smaczków, które pokazują, że CD Projekt RED wykonało tu także dobrą robotę.

Materiałów pod tym kątem jest mniej, ale są i bez wątpienia wypada je do tej dyskusji dołączyć. Część z Was zdecydowała się na zakup Cyberpunk 2077. Jakie macie wrażenia, jak tę grę oceniacie?

