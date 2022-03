Gdybyś chciał kupić te gry osobno, zapłaciłbyś prawie 30 tysięcy. W paczce będą twoje za symboliczne pięć dyszek. Bundle for Ukraine to zestaw, który powstał, by pomóc Ukrainie. Cały dochód trafi do organizacji charytatywnych.

Bundle for Ukraine – paczka gier na pomoc Ukrainie

Bundle for Ukraine to zestaw, na który składa się aż 991 elementów. Ponad 570 z nich to gry komputerowe, kolejne 300 to papierowe erpegi (do wydrukowania), a resztę stanowią inne produkty. Wartość całości przekracza 29 tysięcy złotych, ale teraz to wszystko może być twoje za niecałe pięć dyszek. Konkretnie trzeba zapłacić (co najmniej) 10 dolarów (co przy obecnym kursie daje 45 złotych).

Celem organizatorów – czyli firmy Necrosoft Games – jest milion dolarów i cała ta kwota zostanie przekazana na pomoc Ukrainie. Połowa trafi do International Medical Corps, a połowa do Voices of Children. Oczywiście jeśli możesz i chcesz zapłacić więcej, to masz tutaj pełną dowolność.

Co znajdziesz w środku?

Sądzisz pewnie, że ta paczka jest pełna popierdółek… No i dobrze sądzisz. Jednak po pierwsze: takie indyki potrafią być bardziej dopracowane i bardziej wciągające niż produkcje klasy AAA, a po drugie – na liście znaleźć można też niejedną perełkę.

Przejrzałem kolekcję i znalazłem tam na przykład SUPERHOT (czyli świetną polską strzelankę z zabawą czasem), Backbone (ciepło przyjętą przygodówkę narracyjną ze zwierzętami w rolach głównych), SkateBIRD (które ma w sobie ducha Tony’ego Hawka), Kingdom Two Crown (miks przygodówki i strategii z 90% pozytywnych recenzji na Steamie), Celeste (trudną platformówkę, która zachwyciła świat cztery lata temu), a także Minit, TowerFall Ascension, CrossCode czy Long Gone Days.

Możesz pomóc – do 17 marca

Akcja organizowana jest na platformie itch.io i potrwa do 17 marca. Wszystko wskazuje na to, że cel uda się osiągnąć, a nawet zdecydowanie go przebić. Już teraz na konto wpłynęło ponad 700 tysięcy dolarów, a suma ta rośnie w błyskawicznym tempie. Jeśli chcesz dorzucić swoją cegiełkę, pomóc Ukrainie, a przy okazji wzbogacić swoją kolekcję o kilka(set) ciekawych tytułów, to zajrzyj na stronę Bundle for Ukraine.

Źródło: Engadget, itch.io