Przywitaj Teufel Real Blue TWS 2 – to odświeżona wersja słuchawek, które cieszą się dobrą sławą wśród użytkowników. Co mają do zaoferowania?

Teufel Real Blue TWS 2 to nowa generacja bardzo pozytywnie ocenianych słuchawek dokanałowych bez jakichkolwiek kabelków. Opierają się na tej samej bazie: mają 12-milimetrowe przetworniki HD, a za sprawną łączność bez opóźnień odpowiada technologia Bluetooth 5.2 z ACC. Razem przekłada się to na bardzo wysoką jakość odtwarzanej muzyki i – cytując producenta – pełne brzmienie „od precyzyjnych wysokich tonów aż po niskie, ciepłe basy”.

Nic nie zakłóci ci spokoju, gdy masz w uszach Real Blue TWS 2

Podobnie jak w przypadku ich poprzedniczek, jednym z największych atutów tych nowych słuchawek ma być technologia aktywnej redukcji hałasu (ANC). Jedna i druga słuchawka ma po dwa mikrofony, których zadaniem jest wykrywanie szumów w otoczeniu, a następnie odcinanie od nich użytkownika, pozwalając mu cieszyć się ciszą lub ulubioną muzyką bez zakłóceń. Istotne jest bowiem to, że rozwiązanie działa nie tylko podczas odsłuchu, ale też w trybie oczekiwania.

Mikrofony w słuchawkach mogą także spełniać odwrotną rolę. O co chodzi? Ano o tryb transparentny, w którym dźwięki zewnętrzne są podbijane. Funkcja ta sprawdza się na przykład podczas wizyty na dworcu kolejowym czy też zakupów w sklepie – w razie takiej potrzeby można po prostu dobrze słyszeć komunikaty i wypowiedzi ekspedientki bez konieczności wyjmowania słuchawek z uszu. Opcja ta nosi nazwę trybu transparentnego.

Funkcji nie brakuje, ale jak je ogarnąć?

Sporo funkcjonalności jak na tak małe słuchawki – jak to wszystko ogarnąć? Na szczęście sterowanie zostało bardzo dobrze przemyślane. Na obu słuchawkach znajdują się sensory dotykowe – korzystając z nich można wygodnie sterować odtwarzaniem muzyki, regulować głośność, odbierać połączenia czy też aktywować wspomniane przed momentem tryby ANC lub Transparent. W podobny sposób uruchomimy asystenta głosowego…

Tak, słuchawki Teufel Real Blue TWS 2 zostały także wyposażone w taką funkcję. Korzystając z pomocy Asystenta Google lub apple’owskiej Siri możemy prowadzić rozmowy telefoniczne oraz uzyskiwać dostęp do wielu innych opcji. Kończąc już ten temat wspomnijmy jeszcze o aplikacji Teufel Headphones dającej dostęp do kolejnych funkcji, takich jak equalizer.

Długi czas działania to kolejny atut

Gdy naładujesz słuchawki Real Blue TWS 2 do pełna, możesz słuchać na nich muzyki nawet przez 8 godzin (lub o 2 godziny krócej, jeśli aktywujesz funkcję ANC, co wciąż jednak jest niezłym wynikiem). Podobnie jak w przypadku konkurencyjnych urządzeń mamy tu też etui pełniące zarazem funkcję powerbanku. Energii w nim wystarcza na dwa pełne ładowania, co oznacza, że całkowity czas działania sięga 24 godzin z wyłączoną redukcją szumów i 18 godzin z włączoną.

Na pełne ładowanie musisz przeznaczyć jakieś 2 godziny, ale jeśli czas cię goni, to wystarczy podłączyć urządzenie do prądu na 20 minut, by zapewnić sobie około 120 minut działania – w sam raz, by dotrzeć na miejsce i uzupełnić energię.

Ile kosztują słuchawki Teufel Real Blue TWS 2?

No dobrze, to za ile to wszystko? Słuchawki Teufel Real Blue TWS 2 kosztują 689 złotych. Są dostępne w dwóch wariantach kolorystycznych: czarnym (Night Blue) i biały (Pure White). Niezależnie od wyboru w pudełku znajdziesz także etui, przewód do ładowania oraz silikonowe wkładki w pięciu rozmiarach (XS, S, M, L i XL) – dzięki nim dopasujesz urządzenie do swojego ucha, by pewnie się go trzymało.

