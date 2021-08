Wydawało się, że potwierdzenie pojawi się za kilka dni, ale ostatecznie możemy mówić o tym już dziś. Call of Duty: Vanguard to kolejna odsłona jednej z najpopularniejszych serii strzelanek.

Pierwszy oficjalny zwiastun Call of Duty: Vanguard

Nie dalej jak dzisiejszego poranka pisaliśmy, iż poprzez niedopatrzenie Sony można mieć pewność co do tego, że na ten rok szykowane jest Call of Duty: Vanguard. Wydawało się jednocześnie, że pierwsze oficjalne materiały zostaną opublikowane 19 sierpnia. Być może na skutek mocno nasilających się spekulacji i doniesień, być może było to w planach, jednak nie musimy czekać. Activision zaprezentowało pierwszy oficjalny zwiastun Call of Duty: Vanguard.

Pełna prezentacja Call of Duty: Vanguard już w czwartek

Tego typu materiały zazwyczaj nie zdradzają wiele i nie będziemy mówić tutaj o wyjątku od tej reguły. Tak naprawdę otrzymaliśmy potwierdzenie tytułu, klimatu (czasów, w jakich zostanie umiejscowiona akcja) oraz daty, która przyniesie pełną prezentację. Zgodnie z wcześniejszymi doniesieniami, odbędzie się ona 19 sierpnia z wykorzystaniem Call of Duty: Warzone.

Nad Call of Duty: Vanguard pracuje Sledgehammer Games (prawdopodobnie z pomocą Treyarch). Wszystko wskazuje na to, że premiera gry odbędzie się w listopadzie. Poprzedzą ją testy alfa oraz beta, te drugie powinny mieć także charakter otwarty.

Czego życzylibyście sobie od nowego Call of Duty?

