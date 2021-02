Informacje o końcu serii bezlusterkowców APS-C Canona czyli EOS M można uznać za przesadzone. Bo w końcu zaprezentowany kilka miesięcy temu model M50 Mark II trafia do sprzedaży w Polsce.

Osoby, które przymierzają się do poważniejszej niż smartfonowa fotografii to jedna z grup użytkowników, do których kierowany jest Canon EOS M50 Mark II, następca Canon EOS M50, który w Europie doczekał się miana najlepszego zakupu. Ze względu na niewielkie rozmiary, dostępność złącza mikrofonowego 3,5 mm Canon widzi wśród użytkowników tego aparatu także youtuberów i vlogerów.

Cena i dostępność Canon EOS M50 Mark II

Nowy model poznaliśmy już kilka miesięcy temu, ale wtedy nie było jeszcze danych o dostępności w Polsce i naszych lokalnych cenach. Teraz wiemy już, że aparat trafi do sprzedaży już 25 marca 2021 roku. Sugerowana cena za zestaw aparat Canon EOS M50 Mark II, obiektyw EF-M 15-45 mm IS STM oraz plecak, karta SD i zapasowy akumulator, wyniesie 3720 złotych. Za sam korpus aparatu Canon EOS M50 Mark II zapłacimy 2780 złotych.

Ulepszenia, ale nie zmiany - taki jest Canon EOS M50 Mark II

Przypomnijmy sobie pokrótce co nowego czeka nas w Canon EOS M50 Mark II. Okazuje się, że wiele elementów, w tym matryca, nie uległo zmianie. To co się pojawiło to przede wszystkim ulepszenia, które pozwalają lepiej korzystać z tego aparatu podczas filmowania i fotografowania.

Koncentrują się one wokół funkcji związanych z ustawianiem ostrości. Poprawiono algorytmy działania AF, pojawił się tryb wykrywania twarzy i oka, a ekran dotykowy można wykorzystać teraz do wyboru punktu ostrości w momencie gdy kadrujemy obraz z pomocą wizjera elektronicznego. Drobiazgiem jest też kilka zmian w menu aparatu, w tym nowe przyciski dotykowe do sterowania rejestracją obrazu.

Niestety Canon EOS M50 Mark II nie przyniósł spodziewanych przez fotografujących zmian, które znacząco wpłynęłyby na jakość rejestrowanych zdjęć i filmów. Ba, ograniczenia tych trybów, jak przycięcie kadru w rozdzielczości 4K wciąż obowiązują.

Niemniej nowy model jest faktem, dostępność w Polsce również, więc może znajdą się chętni.

Źródło: Canon

