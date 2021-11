Chyba nie ma już osoby, która nie usłyszałaby o Black Friday. Nie ominie on oczywiście branży gier, o czym przypomina również Cenega.

Deathloop, Marvel's Guardians of the Galaxy i inne hity w promocji na Black Friday

Mowa o jednym z najpopularniejszych wydawców na naszym rynku, który ma pod swoimi skrzydłami naprawdę sporo interesujących tytułów. W ramach przygotowanej promocji na black friday nie zamierza ich poskąpić.

No bo wystarczy wymienić, że można upolować tutaj między innymi takie tytuły jak Marvel's Guardians of the Galaxy, Deathloop, Alan Wake Remastered, Mafia: Edycja Ostateczna, Humankind czy Hades i nie będzie przesadą stwierdzenie, że każdy powinien znaleźć coś dla siebie.

Lista gier objętych promocją

Alan Wake Remastered (PS4, PS5, XONE/XSX)

Aliens: Fireteam Elite (PS4, PS5, XONE/XSX)

Back 4 Blood (PS4, PS5, XONE/XSX)

Back 4 Blood Deluxe Edition (PS4, PS5, XONE/XSX)

Back 4 Blood Edycja Specjalna (PS4, PS5, XONE/XSX)

Ben 10: Wyprawa po moc! (PS4, XONE)

Call of Duty: Black Ops Cold War (PS4, PS5, XONE, XSX)

Call of Duty: Modern Warfare (PS4, XONE)

Crash Bandicoot 4: Najwyższy Czas (PS4, XONE/XSX)

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy (PS4, XONE)

Crash Team Racing Nitro-Fueled (PS4, XONE)

Cyberpunk 2077 (PC, PS4, XONE)

Deathloop (PC, PS5)

Farming Simulator 19 - Premium Edition (PS4, XONE)

Grand Theft Auto V (PC, PS5, XONE)

Grand Theft Auto V Premium Edition (PS4, XONE)

Hades (PS4, PS5, XSX)

Humankind (PC)

Humankind Edycja Limitowana Steel Case (PC)

Humankind Edycja Limitowana Art Box (PC)

Insurgency: Sandstorm (PS4, XONE)

King's Bounty II (PS4, XONE/XSX, NS)

LEGO Batman 3: Poza Gotham (PS4, XONE)

LEGO City Tajny Agent (PS4, XONE)

LEGO DC Super-Złoczyńcy (PS4, XONE)

LEGO Gwiezdne Wojny: Przebudzenie Mocy (PS4, XONE)

LEGO Harry Potter Collection (PS4, XONE)

LEGO Iniemamocni (PS4, XONE)

LEGO Jurassic World (PS4, XONE)

LEGO Marvel Kolekcja (PS4)

LEGO Marvel Super Heroes (PS4, XONE)

LEGO Marvel Super Heroes 2 (PS4, XONE)

LEGO Marvel's Avengers (PS4, XONE)

LEGO Ninjago Film Gra Wideo (PS4, XONE)

LEGO Przygoda 2 Gra Wideo (PS4, XONE)

LEGO Przygoda Gra Wideo (PS4, XONE)

LEGO Worlds (PS4, XONE)

Mafia Edycja Ostateczna (PS4, XONE)

Mafia Trylogia (PC, PS4, XONE)

Marvel's Guardians of the Galaxy (PC, PS4, PS5, XONE/XSX)

Minecraft Dungeons - Hero Edition (PS4)

Mortal Kombat XI Ultimate (PS4, PS5, XONE/XSX, NS)

NBA 2K22 (PS4, PS5, XONE, XSX, NS)

NBA 2K22 - 75th Anniversary Edition (PS4, XONE)

Psi Patrol: Kosmopieski ratują Zatokę Przygód (PS4, XONE/XSX, NS)

Psi Patrol rusza do akcji! (PS4, XONE)

Project Cars 3 (PS4, XONE/XSX)

Red Dead Redemption 2 (PS4, XONE)

Resident Evil Village (PS4, PS5, XONE/XSX)

SnowRunner (PS4, XONE, NS)

Spyro Reignited Trilogy (PS4, XONE)

The Dark Pictures - Little Hope (PS4, XONE)

The Outer Worls (PS4, XONE, NS)

Tony Hawk's Pro Skater 1+2 (PS4, XONE)

Transformers: Battlegrounds (PS4, XONE, NS)

Wiedźmin 3: Dziki Gon - Edycja Gry Roku (PC, PS4, XONE)

WWE Battlegrounds (PS4, XONE, NS)

Gdzie można skorzystać z promocji Cenega?

Wypada tu odnotować jeszcze dwie inne istotne kwestie. Tytuły objęte promocją oferowane są w największych sieciach handlowych, m. in. Media Markt, Media Expert, RTV Euro AGD czy Empik. Rabaty sięgają 50%, ale ich wielkość może różnić się w zależności od sklepu.

Promocja trwa do 28 listopada lub do wyczerpania zapasów. Zamierzacie na coś zapolować?

Źródło: Cenega