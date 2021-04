Charles Geschke urodził się w 1939 roku. Uzyskał stopień doktora nauk komputerowych na Carnegie-Mellon University, a w 2009 roku odebrał Narodowy Medal Technologiczny z rąk ówczesnego prezydenta Stanów Zjednoczonych, Barracka Obamy. Przyjaciele mówili na niego Chuck, a jednym z największych był John Warnock. Panowie razem pracowali w Xerox PARC – czując bezsilność wobec zarządu odeszli z firmy i założyli własną: był rok 1982 i do życia powołane zostało Adobe Systems, którego pierwszą siedzibą był garaż Warnocka.

Geschke odegrał niezwykle istotną rolę w opracowaniu PostScript, a więc uniwersalnego i stosowanego do dziś języka opisu strony. Jest również jednym z ojców PDF-a, czyli tekstowo-graficznego formatu, będącego dziś jednym z najpopularniejszych i najbardziej cenionych. To za czasów jego dowodzenia powstawały też takie rozwiązania jak Acrobat, Illustrator czy Photoshop.

W 2000 roku „Chuck” zrezygnował z funkcji prezesa Adobe, ale jeszcze przez siedemnaście lat zasiadł w zarządzie spółki. To człowiek-legenda w światku nowych technologii. Zmarł 16 kwietnia 2021 roku w wieku 81 lat. – „To olbrzymia strata dla całej społeczności Adobe i branży technologicznej. Przez dziesięciolecia była naszym przewodnikiem i bohaterem” – napisał Shantanu Narayen, obecny dyrektor wykonawczy Adobe.

We’re deeply saddened to share that our beloved co-founder, Dr. Chuck Geschke, has passed away. Chuck was a hero and guiding light for so many of us in the technology industry. He leaves an indelible mark on our company and the world. https://t.co/NYoZI29num pic.twitter.com/FhNY8iN7Dx