Model Generative Pre-training Transformer (GPT), w oparciu o który pracuje popularny w ostatnim czasie ChatGPT doczeka się kolejnej wersji. GPT-4 będzie mieć jeszcze większe możliwości – w tym generowanie obrazów w oparciu o tekst.

Obecnie aktualna wersja GPT 3.5 to model sztucznej inteligencji, który umożliwia działanie asystenta Bing, ale też ChatGPT. Bot ma jednak tę wadę, że pozwala komunikować się wyłącznie tekstowo. Wkrótce jednak ma się to zmienić, bo nowe wydanie GPT-4 potrafi tworzyć obrazy na podstawie tekstu.

Co nowego wprowadzi GPT-4?

Dziś odwiedzając chatbota ChatGPT, który został stworzony przez OpenAI, a w ostatnim czasie Microsoft wsparł rozwój tej technologii o 10 mld dolarów amerykańskich, można jedynie wymieniać zdania z maszyną. Sztuczna inteligencja próbuje możliwie naturalnie odpowiadać na zadane pytania – a przy tym nie mijać się z prawdziwością prezentowanych wyników etc.

Nowością, która ma z kolei pojawić się w nowym wydaniu chatbota opartego o model GPT-4 ma być możliwość generowania obrazów oraz filmów na podstawie tego, co wymyśli użytkownik. Zasada działania ma być prosta i dostępna dla każdego. SI wystarczy krótki opis tego, co ma znaleźć się w klipie (obsługiwane będzie 65 języków), a ten zostanie wygenerowany niemal natychmiast.

rozwiń

Istotną nowością, którą zauważa użytkownik heyBarsee na Twitterze jest możliwość tworzenia statycznych obrazków oraz ich retusz przez SI. W przykładzie, który autor zamieścił w swoim wątku widać, jak algorytm rozpoznaje kolory przedmiotów, które znajdują się na zdjęciu – a także potrafi natychmiast usunąć je z grafiki. GPT bez trudu radzi sobie także z generowaniem obrazów na życzenie użytkownika oraz ich edytowaniem.

Nowość będzie wkrótce dostępna dla każdego. Podano termin

Nowy model sztucznej inteligencji, GPT-4 trafi do ChatGPT już w marcu. Twórcy informują, że jeszcze bardziej rozbudowane SI będzie dostępne dla każdego użytkownika jeszcze w ciągu nadchodzących dni. Zgodnie z tym, co przekazał Andreas Braun, dyrektor ds. technologii w Microsoft: “GPT-4 zostanie wprowadzony w tym tygodniu”. Należy zatem uzbroić się w cierpliwość, bo premiera jest zaplanowana na tydzień od 13 do 19 marca.