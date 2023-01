Zgodnie z najnowszymi informacjami z serwisu The Information, firma Microsoft aktualnie pracuje nad wbudowaniem sztucznej inteligencji w swoje produkty należące do pakietu Office.

Microsoft stawia na sztuczną inteligencję

Niedawno pojawiła się informacja, iż Microsoft przygotowuje nową wersję swojej wyszukiwarki Bing. Zgodnie z przeciekami, firma pracuje aktualnie nad tym, by wykorzystywać ChatGPT do odpowiadania na niektóre zapytania, a nie tylko wyświetlać listę linków.

Najnowsze wieści z serwisu The Information wskazują, że to nie wszystko, co szykuje w przyszłości Microsoft. Ponoć firma eksperymentuje z wbudowaniem narzędzia OpenAI w swoje aplikacje: Word, PowerPoint oraz Outlook.

Jak donosi platforma, Microsoft włączył już nieznaną wersję modelu GPT do programu Word w funkcji autouzupełniania i pracuje nad dalszą integracją. Co więcej, gigant technologiczny używa technologii opracowanej przez OpenAI do ulepszania wyników wyszukiwania w Outlooku, aby użytkownicy mogli szybciej znaleźć to, czego szukają, bez konieczności wpisywania słów kluczowych.

Firma podobno przyjrzała się także temu, w jaki sposób modele sztucznej inteligencji mogą sugerować odpowiedzi na dane wiadomości e-mail lub sugerować zmiany w dokumentach Word.

Nie jest jasne, czy Microsoft faktycznie planuje uruchomić wymienione funkcje, czy raczej są to tylko eksperymenty. Jeśli jednak to prawda, Outlook mógłby komponować całe e-maile na podstawie zaledwie kilku prostych zapytań.

Źródło: theinformation.com