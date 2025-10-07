Z Nokii do przeglądarki. Snake wraca w innej formie

Klasyczna gra Snake powraca w nowej odsłonie, dostępnej w pasku adresu przeglądarki. Dzięki wykorzystaniu znaków Unicode Braille, gra zyskuje nowy wymiar.

Nowa wersja kultowej gry Snake, stworzona przez Demiana Ferreiro, przenosi rozgrywkę do paska adresu przeglądarki. Choć przestrzeń jest ograniczona, gra zachowuje dynamiczny charakter oryginału, co czyni ją wyjątkowym doświadczeniem.

Nowoczesne podejście do klasyki

Twórca przyznaje, że URL Snake „to trochę żart”. Niemniej jednak, jest on chętny do udoskonalania gry i chętnie przyjmuje zgłoszenia błędów, pomysły i pull requesty w repozytorium URL Snake na GitHubie. Za pośrednictwem strony GitHub można zapoznać się z kodem URL Snake, będącym własnością publiczną. Ta minimalistyczna aplikacja hostowana na pasku adresu została napisana w mniej niż 400 liniach kodu JavaScript, wykorzystując między innymi manipulację Unicode do renderowania gry na pasku adresu.

Gra działa w siatce 40x4 pikseli, wykorzystując znaki Unicode Braille do renderowania. Dzięki temu, mimo ograniczeń przestrzennych, gra oferuje płynne animacje. Kod gry, dostępny publicznie na GitHub, składa się z mniej niż 400 linii JavaScript. Wykorzystuje on technikę RequestAnimationFrame, co pozwala na płynne działanie w ograniczonej przestrzeni paska adresu. Gra wymaga szybkiej reakcji, zwłaszcza przy zmianie kierunku ruchu w pionie.

Inspiracja i wyzwania

Ferreiro zdradza, że inspiracją do stworzenia gry była unikalność systemu Unicode Braille. "Okazuje się, że każdy symbol brajla mieści się w siatce punktów 2x4. To daje 2 możliwe stany (punkt jest włączony lub wyłączony) dla każdego z tych 8 punktów. Zatem 2^8 daje 256 możliwych wartości. To jeden bajt!" – entuzjastycznie mówił Ferreiro. "Na szczęście Unicode koduje wszystkie te 256 możliwych wartości i mapuje je na punkty kodowe w bardzo systematyczny sposób". Gra Snake dobrze wpisywała się w możliwości animacji, jakie otwierał system brajla.

Jednym z nieoczekiwanych efektów ubocznych gry jest zapełnienie historii przeglądarki wpisami związanymi z URL Snake. Na szczęście, przeglądarki, takie jak Chrome, oferują opcje grupowego usuwania historii, co ułatwia zarządzanie tym problemem.