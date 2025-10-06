AMD dostarczy najnowszy sprzęt do OpenAI. W grze miliardy dolarów

AMD i OpenAI zawarły umowę o wartości miliardów dolarów na budowę infrastruktury AI o mocy 6 GW. AMD dostarczy układy Instinct nowej generacji, wzmacniając pozycję obok NVIDII, która wcześniej zadeklarowała sprzęt wart 100 mld dolarów.

Firmy AMD i OpenAI ogłosiły zawarcie wieloletniego porozumienia dotyczącego budowy i zasilania nowej generacji infrastruktury sztucznej inteligencji (AI) o łącznej mocy 6 gigawatów. Współpraca obejmie wdrożenie i rozwój kolejnych generacji procesorów graficznych AMD Instinct, które mają stanowić kluczowy element systemów obliczeniowych OpenAI.

AMD strategicznym partnerem OpenAI

Zgodnie z umową, AMD stanie się strategicznym partnerem obliczeniowym OpenAI, a współpraca ma obejmować zarówno rozwój sprzętu, jak i oprogramowania. Firmy będą wymieniać się wiedzą techniczną, aby lepiej dopasować swoje plany rozwojowe i zwiększyć efektywność technologii. Partnerstwo to stanowi kontynuację wcześniejszej współpracy, która rozpoczęła się przy układach MI300X, a następnie była rozwijana przy serii MI350X.



Akceleratory Instinct MI400 mają przynieść znaczący wzrost wydajności w AI

Pierwsza faza projektu rozpocznie się w drugiej połowie 2026 r, kiedy to OpenAI uruchomi 1 gigawat mocy obliczeniowej opartej na układach AMD Instinct MI450. Kolejne wdrożenia będą obejmować następne generacje procesorów z tej serii oraz rozbudowane rozwiązania typu rack-scale AI.

Szefowa AMD, dr Lisa Su, podkreśliła, że partnerstwo z OpenAI jest „kolejnym krokiem w kierunku dostarczania mocy obliczeniowej na niespotykaną dotąd skalę” i przyniesie korzyści całemu ekosystemowi AI. Z kolei Sam Altman, współzałożyciel i dyrektor generalny OpenAI, zaznaczył, że współpraca z AMD „umożliwi przyspieszenie rozwoju zaawansowanej sztucznej inteligencji i upowszechnienie jej korzyści”.

Dziesiątki miliardów dolarów przychodów

W ramach umowy AMD wystawiło dla OpenAI warrant na zakup do 160 milionów akcji AMD, których nabycie będzie możliwe po osiągnięciu określonych kamieni milowych. Pierwsza część akcji zostanie przyznana po uruchomieniu pierwszego gigawata mocy obliczeniowej, a kolejne po rozszerzeniu projektu do pełnych 6 gigawatów. Proces nabywania akcji będzie również uzależniony od realizacji celów technicznych i finansowych obu stron.

Jak poinformował Jean Hu, dyrektor finansowa AMD, porozumienie może przynieść firmie „dziesiątki miliardów dolarów przychodów” oraz zwiększyć wartość dla akcjonariuszy, jednocześnie znacząco przyspieszając rozbudowę infrastruktury AI OpenAI.

OpenAI dywersyfikuje dostawy sprzętu

Partnerstwo AMD i OpenAI stanowi ważny krok w kierunku budowy globalnej infrastruktury obliczeniowej dla AI. Łącząc doświadczenie AMD w dziedzinie wysokowydajnych systemów obliczeniowych z innowacjami OpenAI w obszarze generatywnej sztucznej inteligencji, obie firmy planują wspólnie kształtować przyszłość zaawansowanych technologii.

Warto przypomnieć, że wcześniej NVIDIA również nawiązała partnerstwo z OpenAI, w ramach którego zobowiązała się dostarczyć sprzęt o wartości około 100 miliardów dolarów. Wspólnie budowane przez te firmy systemy mają osiągnąć łączną moc co najmniej 10 gigawatów, co uczyni je jednymi z największych i najbardziej zaawansowanych infrastruktur obliczeniowych na świecie.

Tym samym OpenAI dywersyfikuje swoje zaplecze technologiczne, współpracując zarówno z NVIDIA, jak i AMD, by zapewnić sobie dostęp do najwydajniejszych rozwiązań sprzętowych niezbędnych do rozwoju przyszłych generacji modeli sztucznej inteligencji.