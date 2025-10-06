Mobile

HUAWEI WATCH Ultimate 2 już do kupienia w Polsce. Podobno najlepszy

Karol Żebruń | Redaktor serwisu benchmark.pl
HUAWEI WATCH Ultimate 2, zegarek, który zdaniem niektórych jest najlepszym smartwatchem na świecie, trafił do sprzedaży w Polsce. Kosztuje sporo, ale też oferuje sporo funkcji, z których skorzystać będą mogli najbardziej aktywni ludzie.

HUAWEI WATCH Ultimate 2 to połączenie eleganckiego wyglądu, z bardzo wysoką jakością wykonania (koperta z płynnego metalu na bazie cyrkonu, nanoceramiczny bezel i ekran ze szkła szafirowego) i ponadprzeciętnym zestawem funkcji. Tą najbardziej spektakularną, absolutną nowością, jest opcja komunikacji sonarowej, z której można korzystać podczas nurkowania (zegarek wytrzymuje zanurzenie do 150 m, a w zestawie znajduje się dodatkowy wydłużony pasek umożliwiający założenie zegarka na rękaw kombinezonu nurka).

Czym jest HUAWEI WATCH Ultimate 2?

To w praktyce HUAWEI WATCH 5 z rozbudowanym zestawem funkcji wspierających aktywność ekstremalną. Oprócz obsługi eSIM oraz czujnika X-TAP, które są wyróżnikiem WATCH 5, mamy też te wszystkie udogodnienia, które pojawiły się wraz z serią WATCH GT 6, w tym zaawansowane monitorowanie samopoczucia i funkcję analizy fali tętna. HUAWEI WATCH Ultimate 2 może dokonać pomiaru 10 funkcji zdrowotnych w ciągu jednej minuty.

Sporty ekstremalne to w przypadku WATCH Ultimate 2 oprócz nurkowania, także wspinaczka wysokogórska (w przypadku wykrycia upadku wysyłany jest sygnał SOS, dostaniemy też komunikat, gdy pojawi się ryzyko choroby wysokościowej). W zegarku możemy korzystać z map offline, a precyzyjny system pozycjonowania HUAWEI Sunflower (dwa zakresy i pięć kanałów) wspiera wszystkie najważniejsze sieci GNSS (GPS, GLONASS, BDO, Galileo, QZSS).

Wspomnianą komunikację sonarową opracowano z myślą o zwiększeniu bezpieczeństwa osób znajdujących się pod wodą w bezpośrednim sąsiedztwie (łączność ma zasięg do 30 m, a w przypadku sygnału SOS do 60 m), ale też po to, by po prostu ułatwić wspólne nurkowanie. W oparciu o algorytm Bühlmanna ZHL-16C99, zegarek dostarcza także wskazówek nurkowych i ostrzega w ponad 20 sytuacjach, m.in. przy zbyt szybkim wynurzaniu. Umożliwia również wybór trybu nurkowego: rekreacyjnego, technicznego, swobodnego lub z akwalungiem.

HUAWEI Watch Ultimate 2
HUAWEI Watch Ultimate 2 zadebiutował oficjalnie 19 września 2025 r. w Paryżu. W dwóch wersjach kolorystycznych.

Interesującą funkcją jest też  możliwość sterowania kamerami sportowymi DJI czy Insta360 bezpośrednio z nadgarstka i uzupełniania nagrań o nakładki z danymi treningowymi z aplikacji HUAWEI Zdrowie, takimi jak prędkość czy tętno podczas całej wyprawy. Standardem jest już tryb golfowy z trójwymiarowymi mapami ponad 17 tys. pól golfowych na całym świecie.


HUAWEI WATCH Ultimate 2 to wersja dla osób o większych nadgarstkach, dla których WATCH 5  jest po prostu za mały. To jednak tylko jedna z cech, być może mniej istotna, które go wyróżniają.

Cena, dostępność i oferta na początek

HUAWEI WATCH Ultimate 2 jak nazwa wskazuje, to smartwatch ostateczny. Oczywiście o każdym kolejnym modelu z tej serii można tak mówić, ale teraz to właśnie ten produkt oferuje najwięcej funkcji w jednym opakowaniu (brakuje mu chyba tylko funkcji mierzenia ciśnienia, ale ta wymaga zgoła odmiennej konstrukcji). Dlatego Huawei decyduje się na sprzedaż HUAWEI WATCH Ultimate 2 w odpowiednio wysokiej cenie, lecz o tym, czy jest ona wygórowana, zdecydują przyszli użytkownicy.

 
HUAWEI WATCH Ultimate 2 zyskał dodatkowy czujnik X-TAP dla pomiarów funkcji układu krwionośnego wprost z opuszki palca, taki sam jak w HUAWEI WATCH 5.

Wersja HUAWEI WATCH Ultimate 2 w kolorze niebieskim, z dodatkową tytanową bransoletą w zestawie kosztuje 3999 zł, wariant w kolorze czarnym jest tańszy, bo wyceniono go na 3499 zł. Jeśli zdecydujecie się na wersję Special Edition, to jest ona do nabycia tylko w sklepie huawei.pl w cenie 3549 zł, a w zestawie znajduje się dodatkowy pasek ze skóry wegańskiej.

Oferta promocyjna, która obowiązuje do 9 listopada 2025 r. obejmuje prezent w postaci słuchawek HUAWEI FreeBuds Pro 4 lub kamerę DJI Osmo Action 5 Pro w wersji Standard Combo w cenie 500 zł (nie bez powodu, gdyż HUAWEI WATCH Ultimate 2 współpracuje z tą kamerą). Przy zakupie w sieciach handlowych wyboru dokonuje kupujący. Z kolei klienci sieci komórkowych Orange, Plus i T-Mobile otrzymają słuchawki, a sieci Play ofertę na tańszą kamerę. W sklepie huawei.pl premierowa oferta ogranicza się do słuchawek, możliwości zakupu dodatkowych pasków za 69 zł i opcji przedłużenia gwarancji w cenie o 40 proc. niższej niż regularnie.

Źródło: Huawei, fot: Karol Żebruń

