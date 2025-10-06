Największe takie centrum Samsunga. Otworzyli je w Warszawie

Samsung Business Experience Centre to miejsce, gdzie współpracuje się z partnerami biznesowymi, prezentuje najnowsze technologie i testuje rozwiązania, które rewolucjonizują funkcjonowanie wielu branż.

Centrum ma na celu wspieranie firm i instytucji z Polski, Europy Środkowej oraz rynków globalnych. Jego otwarcie jest istotnym krokiem w realizacji europejskiej strategii B2B firmy.

Samsung Business Experience Centre to miejsce, które umożliwia współpracę i budowanie relacji biznesowych na poziomie europejskim, oferując immersyjne rozwiązania oparte na doświadczeniach. Partnerzy mogą korzystać z nowoczesnych sal konferencyjnych i ekskluzywnych stref spotkań, które łącznie zajmują ponad 1200 m² i zawierają dziewięć interaktywnych stref. Te strefy prezentują ponad 180 rzeczywistych scenariuszy biznesowych, umożliwiając odwiedzającym testowanie innowacji dostosowanych do potrzeb różnych sektorów i wyzwań, z jakimi borykają się przedsiębiorstwa. Celem tych rozwiązań jest m.in. zwiększenie efektywności, bezpieczeństwa oraz współpracy między urządzeniami.

Otwarcie Business Experience Centre w Warszawie podkreśla kluczową rolę Polski w globalnych operacjach Samsung. To nie tylko miejsce spotkań i współpracy, ale także pierwsze tego typu centrum, gdzie firmy z Polski i Europy mogą bezpośrednio korzystać z najnowszych technologii i wspólnie testować rozwiązania, które później są wdrażane zarówno lokalnie, jak i na rynkach międzynarodowych.

– Otwarcie Business Experience Centre w Warszawie to dla nas nie tylko inwestycja, ale także jasny sygnał, że Polska jest miejscem, w którym chcemy rozwijać projekty o globalnym znaczeniu. Firmy potrzebują dziś partnerstwa w procesie wdrażania technologii, a nasze centrum ma im dawać przestrzeń do eksperymentowania i wspólnego odkrywania potencjału praktycznego wykorzystania innowacji. Wierzymy, że to właśnie tutaj – w spotkaniu różnych perspektyw – rodzą się rozwiązania, które realnie zmieniają całe branże – mówi Piotr Stelmachów, VP Head of Consumer Electronics w Samsung Electronics Polska.

– Polska jest dziś jednym z najatrakcyjniejszych miejsc do lokowania nowych inwestycji, miejscem, gdzie warto inwestować, rozwijać się i patrzeć w przyszłość. Ten potencjał budują ludzie, nasi inżynierowie i specjaliści - to oni tworzą największy kapitał tego kraju. To dla mnie ważne, że Samsung buduje przestrzeń i łączy siły z naszymi polskimi firmami, tworząc synergię i wspólne rozwiązania, które odpowiadają na globalne wyzwania i wzmacniają siłę polskiej gospodarki i polskich firm – dodaje Andrzej Domański, Minister Finansów i Gospodarki, obecny na wydarzeniu.

Doświadczenia rozwiązań przyszłości

W Business Experience Centre technologie odpowiadają na rzeczywiste potrzeby biznesowe. Każda z tematycznych stref ukazuje różne aspekty cyfrowej transformacji. W sekcji Residential prezentowane są inteligentne domy i budynki zarządzane przez SmartThings Pro, z naciskiem na efektywność energetyczną i neutralność klimatyczną. Retail przedstawia wizję sklepu przyszłości, gdzie AI i IoT automatyzują obsługę i sprzedaż. Strefa Corporate & Finance demonstruje hybrydowe środowiska pracy, łączące bezpieczeństwo platformy Knox z rozwiązaniami DeX i SmartThings. W obszarze Healthcare prezentowane są rozwiązania dla telemedycyny, mobilnej diagnostyki i urządzeń wearables wspierających szybszą i dokładniejszą opiekę zdrowotną. Hospitality to hotele przyszłości z cyfrową obsługą gości i IoT w pokojach, a Control Room to zaawansowane centrum zarządzania infrastrukturą i energią budynków. Całość dopełnia strefa Government & Security, gdzie zastosowano technologie oparte na Samsung Knox i komunikacji klasy NATO.

Przykładem innowacyjnych rozwiązań z udziałem lokalnych partnerów jest m.in. Paperless, stworzony przez Asseco Data Systems i Xtension. Dzięki architekturze Samsung Knox, jako pierwszy na świecie, umożliwia składanie odręcznego podpisu biometrycznego na tablecie Samsung Galaxy. System zapewnia integralność i niezmienność dokumentu, co jest potwierdzone certyfikatem bezpieczeństwa Common Criteria. Natomiast Narodowy Instytut Kardiologii wykorzystał Samsung Galaxy Watch do monitorowania aktywności fizycznej pacjentów w ramach programu profilaktyki chorób sercowo-naczyniowych.

Certyfikaty bezpieczeństwa Samsung

Samsung od wielu lat wspiera kluczowych klientów odpowiedzialnych za cyberochronę państwa i jego infrastruktury. Już w 2019 r. firma zainicjowała Program Współpracy w Cyberbezpieczeństwie "PWCyber", w ramach którego współpracuje m.in. z Ministerstwem Cyfryzacji, NASK oraz Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, dzieląc się wiedzą o zagrożeniach i prowadząc szkolenia dla tysięcy funkcjonariuszy publicznych. Certyfikaty bezpieczeństwa przyznawane urządzeniom Samsung przez ABW oraz organizacje certyfikujące NATO potwierdzają najwyższy poziom ochrony danych i prywatności, co czyni je zaufanym wyborem w sektorze publicznym.

Partnerzy w ekosystemie Samsung

Business Experience Centre zostało wyposażone w pełną gamę produktów Samsung – od ekranów LED i monitorów interaktywnych, przez urządzenia mobilne Galaxy, tablety, wearables i rozwiązania Knox, aż po platformę SmartThings Pro oraz systemy zarządzania treściami VXT. Obecne są również rozwiązania partnerów technologicznych, które razem z technologiami Samsung tworzą zintegrowany ekosystem.