Ciekawostki

Największe takie centrum Samsunga. Otworzyli je w Warszawie

przeczytasz w 3 min.
Norbert Garbarek | Redaktor serwisu benchmark.pl
Dyskutuj z nami

Samsung Business Experience Centre to miejsce, gdzie współpracuje się z partnerami biznesowymi, prezentuje najnowsze technologie i testuje rozwiązania, które rewolucjonizują funkcjonowanie wielu branż.

Centrum ma na celu wspieranie firm i instytucji z Polski, Europy Środkowej oraz rynków globalnych. Jego otwarcie jest istotnym krokiem w realizacji europejskiej strategii B2B firmy.

Samsung Business Experience Centre to miejsce, które umożliwia współpracę i budowanie relacji biznesowych na poziomie europejskim, oferując immersyjne rozwiązania oparte na doświadczeniach. Partnerzy mogą korzystać z nowoczesnych sal konferencyjnych i ekskluzywnych stref spotkań, które łącznie zajmują ponad 1200 m² i zawierają dziewięć interaktywnych stref. Te strefy prezentują ponad 180 rzeczywistych scenariuszy biznesowych, umożliwiając odwiedzającym testowanie innowacji dostosowanych do potrzeb różnych sektorów i wyzwań, z jakimi borykają się przedsiębiorstwa. Celem tych rozwiązań jest m.in. zwiększenie efektywności, bezpieczeństwa oraz współpracy między urządzeniami.

Otwarcie BEC Samsung

Otwarcie Business Experience Centre w Warszawie podkreśla kluczową rolę Polski w globalnych operacjach Samsung. To nie tylko miejsce spotkań i współpracy, ale także pierwsze tego typu centrum, gdzie firmy z Polski i Europy mogą bezpośrednio korzystać z najnowszych technologii i wspólnie testować rozwiązania, które później są wdrażane zarówno lokalnie, jak i na rynkach międzynarodowych.

– Otwarcie Business Experience Centre w Warszawie to dla nas nie tylko inwestycja, ale także jasny sygnał, że Polska jest miejscem, w którym chcemy rozwijać projekty o globalnym znaczeniu. Firmy potrzebują dziś partnerstwa w procesie wdrażania technologii, a nasze centrum ma im dawać przestrzeń do eksperymentowania i wspólnego odkrywania potencjału praktycznego wykorzystania innowacji. Wierzymy, że to właśnie tutaj – w spotkaniu różnych perspektyw – rodzą się rozwiązania, które realnie zmieniają całe branże – mówi Piotr Stelmachów, VP Head of Consumer Electronics w Samsung Electronics Polska.

– Polska jest dziś jednym z najatrakcyjniejszych miejsc do lokowania nowych inwestycji, miejscem, gdzie warto inwestować, rozwijać się i patrzeć w przyszłość. Ten potencjał budują ludzie, nasi inżynierowie i specjaliści - to oni tworzą największy kapitał tego kraju. To dla mnie ważne, że Samsung buduje przestrzeń i łączy siły z naszymi polskimi firmami, tworząc synergię i wspólne rozwiązania, które odpowiadają na globalne wyzwania i wzmacniają siłę polskiej gospodarki i polskich firm – dodaje Andrzej Domański, Minister Finansów i Gospodarki, obecny na wydarzeniu.

Doświadczenia rozwiązań przyszłości

W Business Experience Centre technologie odpowiadają na rzeczywiste potrzeby biznesowe. Każda z tematycznych stref ukazuje różne aspekty cyfrowej transformacji. W sekcji Residential prezentowane są inteligentne domy i budynki zarządzane przez SmartThings Pro, z naciskiem na efektywność energetyczną i neutralność klimatyczną. Retail przedstawia wizję sklepu przyszłości, gdzie AI i IoT automatyzują obsługę i sprzedaż. Strefa Corporate & Finance demonstruje hybrydowe środowiska pracy, łączące bezpieczeństwo platformy Knox z rozwiązaniami DeX i SmartThings. W obszarze Healthcare prezentowane są rozwiązania dla telemedycyny, mobilnej diagnostyki i urządzeń wearables wspierających szybszą i dokładniejszą opiekę zdrowotną. Hospitality to hotele przyszłości z cyfrową obsługą gości i IoT w pokojach, a Control Room to zaawansowane centrum zarządzania infrastrukturą i energią budynków. Całość dopełnia strefa Government & Security, gdzie zastosowano technologie oparte na Samsung Knox i komunikacji klasy NATO.

Przykładem innowacyjnych rozwiązań z udziałem lokalnych partnerów jest m.in. Paperless, stworzony przez Asseco Data Systems i Xtension. Dzięki architekturze Samsung Knox, jako pierwszy na świecie, umożliwia składanie odręcznego podpisu biometrycznego na tablecie Samsung Galaxy. System zapewnia integralność i niezmienność dokumentu, co jest potwierdzone certyfikatem bezpieczeństwa Common Criteria. Natomiast Narodowy Instytut Kardiologii wykorzystał Samsung Galaxy Watch do monitorowania aktywności fizycznej pacjentów w ramach programu profilaktyki chorób sercowo-naczyniowych.

Otwarcie BEC Samsung

Certyfikaty bezpieczeństwa Samsung

Samsung od wielu lat wspiera kluczowych klientów odpowiedzialnych za cyberochronę państwa i jego infrastruktury. Już w 2019 r. firma zainicjowała Program Współpracy w Cyberbezpieczeństwie "PWCyber", w ramach którego współpracuje m.in. z Ministerstwem Cyfryzacji, NASK oraz Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, dzieląc się wiedzą o zagrożeniach i prowadząc szkolenia dla tysięcy funkcjonariuszy publicznych. Certyfikaty bezpieczeństwa przyznawane urządzeniom Samsung przez ABW oraz organizacje certyfikujące NATO potwierdzają najwyższy poziom ochrony danych i prywatności, co czyni je zaufanym wyborem w sektorze publicznym.

Partnerzy w ekosystemie Samsung

Business Experience Centre zostało wyposażone w pełną gamę produktów Samsung – od ekranów LED i monitorów interaktywnych, przez urządzenia mobilne Galaxy, tablety, wearables i rozwiązania Knox, aż po platformę SmartThings Pro oraz systemy zarządzania treściami VXT. Obecne są również rozwiązania partnerów technologicznych, które razem z technologiami Samsung tworzą zintegrowany ekosystem.

Przeczytaj także:

Komentarze

0
Zaloguj się, aby skomentować
avatar
Komentowanie dostępne jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników serwisu.

    Nie dodano jeszcze komentarzy. Bądź pierwszy!

Witaj!

Niedługo wyłaczymy stare logowanie.
Logowanie będzie możliwe tylko przez 1Login.

Połącz konto już teraz.

Zaloguj przez 1Login