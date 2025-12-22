Internet

Korzystasz z ChatGPT? Zajrzyj do ustawień, bo nowa opcja już czeka

Miron Nurski | Redaktor serwisu benchmark.pl
Jeśli nie odpowiada ci sposób, w jaki ChatGPT generuje odpowiedzi, to teraz masz większą kontrolę nad "osobowością" sztucznej inteligencji.

Firma OpenAI poinformowała, ChatGPT pozwala teraz na dostosowanie czterech konkretnych cech wirtualnego asystenta:

  • ciepło - domyślny, przyjaźniejszy i bardziej osobisty lub bardziej profesjonalny i rzeczowy;
  • entuzjazm - domyślny, więcej energii i ekscytacji lub spokojniejszy i bardziej neutralny;
  • nagłówki i listy - domyślny, jasne formatowanie i listy lub więcej paragrafów zamiast list;
  • emoji - domyślne, więcej emoji lub mniej emoji.

Cztery cechy z trzema różnymi stopniami dają łącznie 81 kombinacji, na które można dopasować ChatGPT do własnych preferencji. 

A tak zmienia się sposób generowania odpowiedzi w zależności od wybranych ustawień: 

Charakterystyka ChatGPT - kolejno parametry domyślne, najwyższe i najniższe

Aby zmienić parametry ChatGPT, wystarczy wejść w Ustawienia => Personalizacja => Dodaj charakterystykę. Funkcja powinna być już dostępna u wszystkich zalogowanych użytkowników, zarówno w planach płatnych, jak i darmowym. 

