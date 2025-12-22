Korzystasz z ChatGPT? Zajrzyj do ustawień, bo nowa opcja już czeka
Jeśli nie odpowiada ci sposób, w jaki ChatGPT generuje odpowiedzi, to teraz masz większą kontrolę nad "osobowością" sztucznej inteligencji.
Firma OpenAI poinformowała, ChatGPT pozwala teraz na dostosowanie czterech konkretnych cech wirtualnego asystenta:
- ciepło - domyślny, przyjaźniejszy i bardziej osobisty lub bardziej profesjonalny i rzeczowy;
- entuzjazm - domyślny, więcej energii i ekscytacji lub spokojniejszy i bardziej neutralny;
- nagłówki i listy - domyślny, jasne formatowanie i listy lub więcej paragrafów zamiast list;
- emoji - domyślne, więcej emoji lub mniej emoji.
Cztery cechy z trzema różnymi stopniami dają łącznie 81 kombinacji, na które można dopasować ChatGPT do własnych preferencji.
A tak zmienia się sposób generowania odpowiedzi w zależności od wybranych ustawień:
Charakterystyka ChatGPT - kolejno parametry domyślne, najwyższe i najniższe
Aby zmienić parametry ChatGPT, wystarczy wejść w Ustawienia => Personalizacja => Dodaj charakterystykę. Funkcja powinna być już dostępna u wszystkich zalogowanych użytkowników, zarówno w planach płatnych, jak i darmowym.
