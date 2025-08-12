Szach-mat. ChatGPT pokonuje Groka w turnieju szachowym AI

ChatGPT pokonał Groka Elona Muska w finale turnieju szachowego AI. Trzecie miejsce zdobyło Gemini. Chociaż Grok był uznany faworytem, musiał uznać pierwszeństwo swojego rywala.

OpenAI, twórca ChatGPT, zwyciężyło nad Grokiem, modelem Elona Muska, w finale turnieju szachowego AI. Turniej, który odbył się na platformie Kaggle, miał na celu wyłonienie najlepszego programu AI w szachach. W rywalizacji wzięły udział modele od OpenAI, xAI, Google i innych.

Historycznie, firmy technologiczne wykorzystywały szachy, by ocenić progres i umiejętności komputera. Niektórzy przekonują, że współczesne maszyny są nie do pokonania nawet w starciu z najlepszymi graczami tej dyscypliny.

Grok zaszachowany

Model o3 od OpenAI okazał się niepokonany, pokonując Groka 4 w finale. Pomimo wcześniejszych sukcesów Groka, jego gra w finale była pełna błędów, co wykorzystał model OpenAI. Hikaru Nakamura, znany szachowy arcymistrz, podczas transmisji na żywo zauważył: - Grok popełnił wiele błędów, ale OpenAI tego nie zrobiło.

"Aż do półfinałów wydawało się, że nic nie powstrzyma Grok 4 przed zwycięstwem w zawodach", przekonywał Pedro Pinhata z chess.com. "Mimo kilku chwil słabości, sztuczna inteligencja X wydawała się być zdecydowanie najsilniejszym szachistą... Ale iluzja ta rozwiała się ostatniego dnia turnieju", dodał. Co ciekawe, Musk wcześniej stwierdził, że sukces Groka był "efektem ubocznym", ponieważ xAI nie skupiało się na szachach.

Mistrz świata w szachach, Magnus Carlsen powiedział, że ruchy Groka były "spokrewnione z ruchami szachowymi", ale były wykonywane "w niewłaściwym czasie i dziwnej kolejności". Do tego uznał, że niektóre ruchy Groka są niczym ruchy osoby z klubu szachowego, która "nauczyła się teorii i dosłownie nie wie nic innego".

Zakończenie turnieju z niespodzianką (?)

Gdy Carlsen został spytany o ruchy OpenAI powiedział, że ten model "nie znał się za bardzo na szachach, ale był trochę podobny do Sama Altmana. Uważałem, że był nawet lepszy." Mówił, że główną z zalet Altmana było to, że "uczył się bardzo, bardzo szybko, bardzo szybko formułował własne opinie".

Turniej na Kaggle zgromadził osiem dużych modeli językowych, które rywalizowały przez trzy dni. Google zajął trzecie miejsce, pokonując inny model OpenAI. Turniej pokazał, że choć AI radzi sobie z codziennymi zadaniami, wciąż ma pole do poprawy w szachach.