Myślisz o zakupie drona? Zacznij od szkolenia na uprawnienia A1/A3

Marzenie o kadrach z lotu ptaka, zapierających dech w piersiach panoramach jest dziś na wyciągnięcie ręki. Drony stały się tak popularne, że znajdziemy je wszędzie. Zanim jednak dasz się ponieść emocjom, warto zrobić coś, co zaoszczędzi Ci stresu i potencjalnych problemów.

Mowa tutaj o podstawowym szkoleniu i egzaminie online na uprawnienia A1/A3. Ja już to zrobiłem i muszę przyznać: to najlepszy pierwszy krok dla każdego przyszłego pilota.

Mogłoby się wydawać, że dron, który nierzadko zmieści się w kieszeni, to tylko niegroźna latająca zabawka. Pozory jednak mylą. Według obecnych przepisów obowiązujących w całej Unii Europejskiej, niemal każdy dron wyposażony w kamerę wymaga od użytkownika rejestracji i posiadania odpowiednich kompetencji. Wyjątkiem mogą tutaj zasadniczo być zabawki, przynajmniej tak opisane w rozumieniu dyrektywy 2009/48/WE.

Warto tutaj jednak podkreślić, że ewentualne szkolenie to nie jest wyłącznie formalność, a spora pigułka niezbędnej wiedzy dla każdego operatora drona. Z jednej strony, szkolenie i egzamin można zrealizować na swoim komputerze w ciągu kilku godzin. Z drugiej jednak strony, to właśnie podczas tego szkolenia można przejść z etapu ignoranta, do odpowiedzialnego operatora drona. Dzięki tym kilku godzinom, gdy już uruchomisz drona, wzniesiesz się w powietrze z pełną świadomością tego, co ci wolno, a czego musisz kategorycznie unikać.

Po co komu takie szkolenie? Przecież to tylko latanie wkoło komina!

Szkolenie dostępne na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego to zaskakująco dobrze skonstruowana i łatwa do przyswojenia dawka podstawowej wiedzy, którą powinien posiadać każdy, kto chwyta za kontroler latającego urządzenia.

Podczas kursu w łatwy sposób przyswoisz sobie informacje z zakresu bezpieczeństwa lotniczego, dowiesz się co zrobić, aby uniknąć kolizji i co robić w sytuacjach awaryjnych. Co niezwykle ważne, dowiesz się gdzie możesz latać swobodnie, gdzie występują ograniczenia, a gdzie jest to bezwzględnie zabronione. Wbrew pozorom, taka wiedza może cię uchronić przed poważnymi problemami z prawem.

Jak by tego było mało, w trakcie szkolenia dowiesz się, jak zmęczenie i stres wpływają na zdolność do prawidłowego i odpowiedzialnego sterowania dronem oraz poznasz podstawy procedur operacyjnych, które pozwolą ci przygotować drona do lotu i przeprowadzą aż do bezpiecznego lądowania.

Co równie ważne, a wcale nie takie intuicyjne, w trakcie kursu uświadomisz sobie ograniczenia dotyczące latania nad osobami postronnymi. Mało kto chwytając po raz pierwszy za kontroler drona zastanawia się nad aspektami dotyczącymi prywatności i ochrony danych osób postronnych. Tymczasem, dron wyposażony w kamerę... może być uznany za urządzenie skutecznie naruszające spokój osób trzecich i narazić cię na odpowiedzialność.

Jak jest szkolenie, to musi być i egzamin!

Słowo egzamin jest tutaj na wyrost. To po prostu etap szkolenia, na którym sprawdzasz zdobytą dotychczas wiedzę. Nie jest to wszak szkoła, czy uczelnia. Do samego egzaminu możesz podchodzić wielokrotnie, więc stresu tutaj nie ma żadnego. Od strony formalnej wygląda to tak, że trzeba odpowiedzieć na 40 pytań. Egzamin zostanie zaliczony, jeżeli odpowiemy prawidłowo na minimum 30 pytań.

Pamiętajcie jednak, że uważne przejrzenie materiałów szkoleniowym całkowicie wystarczy do zaliczenia egzaminu. Nie ma tu żadnych podchwytliwych pytań. Wszystkie są logiczne i dotyczą realnych sytuacji, z którymi realnie możesz spotkać się już podczas pierwszych lotów.

Jeżeli zaliczyłeś egzamin, to na Twoim profilu pilota w ULC znajdziesz certyfikat w formacie PDF.

I w ten sposób wchodzisz w posiadanie uprawnień kategorii A1/A3

Skoro skończyłeś już kurs i zdałeś egzamin, to nie musisz czytać poniższego akapitu, bo już doskonale wiesz, co oznacza kategoria A1/A3.

Dla tych jednak, którzy dopiero zastanawiają się nad szkoleniem warto podać kilka faktów. Uprawnienia A1/A3 to wstęp do dronów latających w kategorii otwartej. Uprawnienie A1 umożliwia wykonywanie lotów najlżejszymi dronami klasy C0 i C1 nad pojedynczymi osobami postronnymi. Uprawnienia A3 rozszerzają katalog możliwości na cięższe drony (do 25 kg) z dala od ludzi i zabudowań, czyli minimum 150 metrów od terenów mieszkalnych, przemysłowych i rekreacyjnych.

Skutki uboczne szkolenia? Też są

Wiem doskonale po sobie, że takie szkolenie nie zaspokoi twojego głodu wiedzy. Pod koniec szkolenia bowiem będziesz się już zastanawiał nad tym, jak dalej rozwijać swoje umiejętności i uprawnienia. Bakcyl został połknięty.

Spokojnie, A1/A3 to dopiero przedszkole. Później robi się ciekawiej. Niejako naturalnym krokiem jest zrobienie szkolenia na uprawnienia A2. Dzięki niemu będziesz mógł latać cięższymi dronami klasy C2 znacznie bliżej ludzi (nawet do 5 m). Tutaj jednak będzie trzeba już zdać dodatkowy egzamin teoretyczny i odbyć szkolenie praktyczne we własnym zakresie.

Z takim kompletem uprawnień można myśleć już nawet o tzw. Standardowych Scenariuszach Europejskich (STS). Do końca 2025 r. obowiązywały w naszym kraju lokalne krajowe uprawnienia NSTS, ale od początku roku zostały one zastąpione europejskimi STS.

Czym jest STS? Otóż uprawnienia STS-01 uprawniają do wykonywania lotów w zasięgu wzroku w mieście, a STS-02 także do lotów poza zasięgiem wzroku. Posiadając je, można nawet zacząć myśleć nad świadczeniem profesjonalnych usług realizowanych za pomocą dronów.

Krótko mówiąc

Jeżeli chodzi ci po głowie zakup drona, nawet takiego do zabawy, do nagrywania natury podczas spacerów czy podczas weekendowych wycieczek, to zanim to zrobisz, zarezerwuj sobie kilka godzin na zrobienie tego prostego szkolenia. W ten sposób dowiesz się chociażby, gdzie sprawdzić, czy w swojej okolicy możesz latać, czy też teren ten ograniczony jest jakimiś restrykcjami. Dla drona wszak nie warto pakować się w problemy, a wiedzy nigdy za dużo.

Gdy będziesz gotowy, wejdź na drony.gov.pl i do dzieła.