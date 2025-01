Kompaktowy dron DJI Flip już w Polsce. Ma unikalną konstrukcję

Premiera DJI Flip. Składany dron klasy C0 jest już dostępny w oficjalnej sprzedaży w Polsce. Dla kogo będzie to dobry wybór?

DJI przygotowało kolejny model drona ważącego poniżej 249 g. Model Flip jest przy tym niezwykle kompaktowy, a zawdzięcza to nietypowej konstrukcji. Możemy go złożyć, przez co jest idealnym wyborem dla osób podróżujących lub szukających ultrakompaktowego drona o sporych możliwościach.

Premiera DJI Flip

Najważniejszą zmianą w DJI Flip jest nowy sposób składania drona. Dzięki temu dron jest mały i mobilny, nawet mimo obecności zintegrowanych osłon śmigieł. Ze względu na to dodatkowe zabezpieczenie, dron sprawdzi się idealnie w rękach początkujących, czy młodzieży.

Dron DJI Flip posiada automatyczne tryby pozwalające na łatwy start i lądowanie. Są też dodatki ułatwiające nagrywanie efektownych ujęć, a nawet tak potrzebna dziś funkcja nagrywania w pionie (np. do rolek na TikToka).

DJI Flip

Nowy dron DJI Flip ma zasięg do 13 km, co zapewnia technologia OcuSync 4. Producent wyposażył też swój sprzęt w odporność na wiatr klasy 5 (do 10,7 m/s). Sam dron w trybie sportowym może natomiast latać z prędkością do 12 m/s. To dron klasy C0 (podkategoria A1), możemy więc latać nim w wielu miejscach i bez większych ograniczeń. Maksymalny czas lotu to 31 min.

Dron posiada automatyczne tryby filmowania (ActiveTrack, DirectionTrack, Dronie, Helix, Rocket.), a nawet opcję startu i lądowania z otwartej dłoni. O bezpieczeństwo dbają czujniki 3D ToF i Infrared Sensing System, dzięki czemu możemy uniknąć przeszkód nawet w nocy.

DJI Flip nagrywa wideo w rozdzielczości 4K/60FPS z HDR oraz zrobi zdjęcia w jakości 48 MP. Nie zabrakło też funkcji poprawiających jakość naszych ujęć: jest obsługa 10-bitowej głębi kolorów, czy tryb slow motion (120 kl./s w 1080p i 100 kl./s w 4K).

Cena drona DJI Flip

Nowy dron DJI Flip trafił już do sprzedaży w Polsce. Cena zależy od zestawu akcesoriów, który dostaniemy z dronem:

2049 zł z aparaturą RC-N3

2999 zł z aparaturą RC2

3649 zł Fly More Combo

Opcjonalne ubezpieczenie DJI Care to natomiast koszt od 219 zł. Nie jest to więc najtańszy dron na rynku, pamiętajmy jednak, że DJI to uznany producent, a premierowy model pozwoli nagrać wideo w naprawdę dobrej jakości.