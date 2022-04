Chevrolet Corvette to ikona motoryzacji w pełnym tego słowa znaczeniu. Z każdą kolejną generacją nie brakowało jej klasycznej, amerykańskiej muskulatury i ostentacyjnego wyglądu połączonego z potężnym silnikiem. Wkrótce będzie to tylko historia - nadchodzi elektryczny Vette.

Elektryczny Chevrolet Corvette na horyzoncie. To koniec ostentacyjnego, amerykańskiego klasyka

General Motors pochwaliło się dziś planami na przyszłość, które dotyczą marki Chevrolet, a konkretnie jednego, kultowego modelu - Corvette. Głośny, potężny i będący swoistą definicją sportowych, amerykańskich samochodów Vette wkrótce zostanie okiełznany.

Producent poinformował, że w pierwszej kolejności Corvette czeka elektryfikacja. Nastąpi to już wkrótce, bo w 2023 roku - właśnie wtedy planowane jest przedstawienie hybrydowego modelu. Kolejne kroki, a więc pojawienie się w pełni elektrycznego modelu popularnego Chevy’ego jest planowane, ale General Motors nie może określić kiedy to nastąpi. Pewne jest jednak, że „zachodzi to bardzo szybko”.

Chevrolet nie zdradza szczegółów dotyczących zbliżających się modeli. Na krótkim zwiastunie obserwujemy (najprawdopodobniej) hybrydową Corvette w kamuflażu, który na pierwszy rzut oka sprawia wrażenie, że niewiele zmieniło się względem ostatniej generacji. Nieznane są też parametry planowanego elektryka - producent potwierdza tylko, że takowy się pojawi.

Corvette to kolejny klasyk, który traci swój charakter

Czy decyzji General Motors można się dziwić? W świetle ostatnich deklaracji, z których wynika że grupa chce sprzedawać wyłącznie samochody elektryczne do 2035 roku - absolutnie nie. Było tylko kwestią czasu, kiedy zmiany dotkną samochodów sportowych, które wielu Amerykanom (ale nie tylko) kojarzą się z potężnymi silnikami V8 niewiele mającymi wspólnego z ekologią.

W ostatnim czasie podobny los spotkał Forda Mustanga, który doczekał się elektrycznej wersji. Czy jednak to podejście jest złe, a „ekologiczny napęd” powinien być domeną wyłącznie wybranych modeli, a klasykę i historię producenci powinni zachować w niezmienionej formie? Do dyskusji na ten temat zapraszam Was w komentarzach.

Źródło: theverge.com