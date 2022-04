Za nami ogłoszenie wyników sprzedażowych za Q1 2022 Tesli. Musk kolejny raz doprowadził firmę do zysków ponad oczekiwania ekspertów giełdowych. We wszystkim najbardziej zaskakujące jest odniesienie do sportu, a konkretnie futbolu amerykańskiego. Jaki miał wpływ na sprzedaż Tesli?