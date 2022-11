W rozmowie z Vanity Fair ekranowy Thor – Chris Hemsworth – zdradził, że przez wzgląd na kwestie zdrowotne zdecydował się na przerwę w aktorskiej karierze. Wszystko za sprawą diagnozy, którą ujawniono na łamach serialu dokumentalnego Disney+ – “Bez granic z Chrisem Hemsworthem”.

Chris Hemsworth przerywa karierę – Alzheimer powodem

Podczas niedawnej premiery Disney+ mieliśmy okazję usłyszeć, że aktor, podobnie jak 2-3% ludzi na całym świecie, w swoim kodzie genetycznym ma aż dwie kopie allelu APOE4, co znacząco zwiększa ryzyko zachorowania na Alzheimera. Rodzina Chrisa doświadczyła konsekwencji tej choroby na własnej skórze – dotknęła ona bowiem jego dziadka.

Poruszyło to coś we mnie, aby wziąć trochę wolnego. Ponieważ zakończyłem pracę nad programem, wypełniam inne zobowiązania umowne. W tym tygodniu skończę udzielać wywiadów promocyjnych. Potem udam się do domu, odpocznę od aktorstwa i po prostu wyluzuję się w swoim życiu. Zostanę z dziećmi i moją żoną

stwierdził Hemsworth.

Chris Hemsworth: wątek choroby w serialu to świadoma decyzja

Chris Hemsworth rozwinął też kwestię motywacji, która kierowała nim, kiedy decydował się podzielić ze światem tak osobistą sferą:

Jeśli będzie to motywacja dla ludzi, by lepiej o siebie dbali i wiedzieli, że można podjąć kroki, to fantastycznie. Nie chciałem manipulować ani nadmiernie dramatyzować tej kwestii, by sztucznie wywołać empatię dla formy rozrywki.

Aktor dostrzega również pozytywne aspekty diagnozy, z którą musi się mierzyć:

Gdybym o tym nie wiedział, nie zmieniłbym rzeczy w moim życiu, które zmieniłem. Nie miałem tej świadomości, więc teraz jestem wdzięczny, że mam w swoim arsenale narzędzia, dzięki którym mogę przejść przygotowanie i zapobiec temu biegowi wydarzeń.

Hemsworth zdążył zakończyć pracę na planie drugiej części "Tyler Rake: Ocalenie" i "Furiosa", które zobaczymy w 2023 i 2024 roku. To, co nastąpi później, pozostaje niewiadomą. Mamy jednak nadzieję, że zdrowie pozwoli mu na szybki powrót w wielkim stylu.

Źródło: Vanity Fair, materiały prasowe