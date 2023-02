Goat Gamez, studio w powstaniu którego swój udział miał kapitan Reprezentacji Polski, pracuje nad grą Sports: Renovations. Można już zobaczyć pierwszy zwiastun.

Robert Lewandowski zaprasza do zabawy ze Sports: Renovations

Robert Lewandowski, którego przedstawiać chyba nie trzeba, nie od dziś szuka różnych sposobów na inwestowanie swoich pieniędzy. Już jakiś czas temu pojawiły się w tym kontekście informacje o branży gier, o nawiązaniu porozumienia z Movie Games pisaliśmy w 2020 roku. To wydawca, producentem Sports: Renovations jest natomiast Goat Gamez.

Robert Lewandowski zaangażował się w promocję gry, co z pewnością zwiększy rozgłos wokół niej. Co ciekawe, nie jest to gra sportowa. Mowa o kolejnym (bo ostatnio pojawia się ich wiele) symulatorze. W tym przypadku zadaniem graczy będzie odrestaurowywanie różnego rodzaju obiektów, siłowni, kortów tenisowych, basenów i boisk. Do zrobienia ma być sporo, od sprzątania, przez malowanie i naprawę urządzeń czy oświetlenia, aż po finalne dekorowanie pachnących nowością pomieszczeń.

Swoich sił można będzie spróbować w dwóch trybach - Swobodnej Rozgrywki oraz Kampanii, w której trzeba będzie pokrzyżować plany dewelopera chcącego za wszelką cenę doprowadzić do upadku klub koszykarski.

„Jesteśmy niezwykle dumni z tego projektu. Każdy poziom został przemyślany w najdrobniejszych szczegółach. Z każdym obiektem sportowym wiąże się unikalna historia, którą gracz, niczym detektyw, układa w całość podczas remontu. Wszystko na co natrafi, od postrzępionych plakatów na ścianach po ulotki i listy rozrzucone na biurku, ma związek z fabułą gry.” - Piotr Kubinski, CEO Goat Gamez

Sports: Renovations - zwiastun gry

Kiedy premiera Sports: Renovations?

Sports: Renovations powstaje z myślą o PC, gra ma już swoją kartę na platformie Steam. W odniesieniu do daty premiery wspomniano o 2023 roku, ale z zastrzeżeniem, że plany mogą ulec zmianie. Nie wspomniano nic o wersjach konsolowych.

Źródło: MovGS Publishing