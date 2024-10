Gadani Ship-Breaking Yard to cmentarzysko wielkich statków

Zobacz cmentarzysko statków w Pakistanie. Co roku ponad 100 statków kończy tam swój żywot.

Czy zastanawiałeś się kiedyś, co dzieje się z potężnymi statkami, gdy kończą służbę? Okazuje się, że - podobnie do samochodów i innego sprzętu - nierzadko trafiają na złomowiska. Gadani Ship-Breaking Yard jest jednym z nich - jest naprawdę ogromne. Nic dziwnego - “pochowane” tam statki również są po prostu wielkie.

Wielkie cmentarzysko statków w Pakistanie

Gadani Ship-Breaking Yard jest jednym z największych na świecie miejsc tego typu. Ogromne statki są wyciągane na plażę, a następnie rozbierane na części. Możemy więc powiedzieć, że duże statki, pływające przez wiele lat po morzach i oceanach, kończą swój żywot na plaży.

Złomowanie i rozbiórkę statków określa się terminem “sztrandowanie”. W pełni przemyślany i nadzorowany sposób, ogromny statek wprowadzany jest na mieliznę. Proces demontażu elementów i pozyskiwania surowców (to w końcu ogromna ilość “żelastwa”) odbywa się w dużej mierze ręcznie.

Złomowanie statków w Gadani Ship-Breaking Yard jest wyjątkowo sprawne

Pracownicy złomowiska statków w Pakistanie działają wyjątkowo szybko. Wystarczy od 1 do 1,5 miesiąca, aby zdemontować duży statek. W podobnych tego typu “cmentarzyskach” może to trwać nawet czterokrotnie dłużej. Niestety, ta praca jest jednak dość niebezpieczna. W samym 2024 roku zginęły już cztery osoby.

W Gadani Ship-Breaking Yard co roku około 125 statków kończy swój żywot. To trzecie co do wielkości cmentarzysko na świecie. Działanie takich miejsc, któe są zlokalizowane w mniej zamożnych krajach (także Indie, Bangladesz) ma znaczenie dla przemysłu. Pakistan to obecnie piąty najbiedniejszy kraj na świecie.