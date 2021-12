Uber Eats poinformowała o zakończonej sukcesem dostawie jedzenia w kosmos. Jak wyglądało zamówienie i ile trzeba było czekać na dostawcę?

Usługi transportowe na ISS w ostatnim czasie zdominowało Space X. Konkurencja jednak nie śpi i do grona kosmicznych dostawców dołączył Uber Eats. Jak wyglądają szczegóły zamówienia i czy dostawca spisał się na piątkę?

Kosmiczna dostawa jedzenia Uber Eats

Jak donosi Uber Eats dostawa została zrealizowana 11 grudnia o godzinie 9:40 rano czasu wschodniego, a przebycie 399,11 km i pokonanie ziemskiej atmosfery zajęło 8 godzin i 34 minuty. Posiłek zniósł tę podróż w stanie zadowalającym, bo w specjalnie przygotowanych na ten cel puszkach. Mieszkańcy ISS otrzymali makrelę gotowaną w miso, duszonego kurczaka z pędami bambusa oraz duszoną wieprzowinę.

Yusaku Maezawa dostarcza Uber Eats na ISS

Co jadają astronauci w kosmosie?

Dla mieszkańców ISS dostawa Uber Eats na pewno była miłą odmianą. Mimo to, wybrane dania kuchni japońskiej wcale nie są odległe od standardowej diety astronautów. Pomijając wycieczki w stronę kuchni eksperymentalnej wielu instytucji naukowych, normalne kosmiczne menu uwzględnia mniej więcej to samo, co ziemskie. Obecne w nim są owoce, warzywa, orzechy, drób, wołowina, owoce morza, a nawet cukierki oraz ciastka. Z napojami też nie jest źle. Astronauci pijają kawę, herbatę, wodę i soki.

Choć różnic żywieniowych wielu nie ma, to forma kosmicznych posiłków bywa odmienna od ziemskich. Przede wszystkim na ISS pierwszej świeżości oznacza dopiero otwarte. Dostawy na stację są rzadkością, nie ma lodówek na żywność, a zapasy muszą zajmować jak najmniej miejsca. Posiłki astronautów to dania gotowe do spożycia z pudełka lub saszetki, bardzo często w formie odwodnionej, ale nigdy w proszku. Na ISS obowiązuje bowiem rygorystyczny zakaz kruszenia.

Dlaczego na ISS nie można kruszyć?

W warunkach mikrograwitacji drobiny, które na ziemi jesteśmy w stanie usunąć jednym pociągnięciem ręki, zachowują się zupełnie inaczej. Przylegają szczelnie do powierzchni, na której się znalazły. Na ISS to ich zachowanie potrafi sprawić ogromne problemy: zapchać filtry w kanałach wentylacyjnych, uszkodzić komputery, aparaturę badawczą i całą stację. Dlatego astronauci praktycznie nie spożywają pieczywa, a ciastka dla nich mają specyficzną konsystencję. O ile keczup czy musztarda nie różnią się od tych ziemskich, to sól i pieprz są w płynie.

Jak astronauci na ISS oceniają dostawcę Uber Eats?

Kosmicznym dostawcą Uber Eats był Yūsaku Maezawa, znany bardziej jako japoński potentat w branży odzieżowej. Znalazł się on wśród załogi Międzynarodowej Stacji Kosmicznej w ramach 12 – dniowego pobytu komercyjnego.

Dziękuję za możliwość obsługiwania pierwszej dostawy jedzenia w kosmos

- przyznał Yusaku Maezawa.

Warto jednak zauważyć, że mieszkańcy ISS to także wdzięczny odbiorca. Maezawa wystartował na orbitę na pokładzie Sojuz MS-20. Jego środek transportu zadokował do ISS 8 grudnia 2021 r. o godzinie 13:40 UTC, czyli 18:40 czasu wschodniego. Przesyłkę dostarczono dopiero 11 grudnia o godzinie 9:40 EST.

Mimo to Uber Eats ocenia czas dostawy na niespełna 9 godzin, a ocena ogólna dostawcy jest podobno zadowalająca. Pozostaje więc założyć, że poślizg być może dotyczył tylko momentu wręczenia przesyłki i wykonania okolicznościowych zdjęć, a kosmiczni odbiorcy zaakceptowali go z wyrozumiałością.

Żródło: Uber Eats, informacje własne i dużo od Karola Żebrunia