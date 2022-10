Przeglądamy nowości HBO Max w poszukiwaniu perełek, które warto obejrzeć. Czym próbuje nas przekonać do siebie ten serwis streamingowy? Oto najciekawsze premiery z ostatnich dwóch tygodni.

Serialowe premiery HBO Max to właściwie tylko więcej tego samego

Lista serialowych premier na HBO Max znów nie robi wrażenia, ale nie jest też tak źle. Ostatnie dwa tygodnie to przede wszystkim czas kolejnych wielkich powrotów: All American w piątym sezonie, a All American: Homecoming w drugim. Drugiej części doczekała się także komedia Avenue 5, w której Hugh Laurie wciela się w kapitana wycieczkowego statku kosmicznego.

Do tego dochodzą nowe odcinki seriali takich jak Stargirl, Młody Sheldon, Sprawa idealna czy Opowieść podręcznej, jak również przedsmak przed wielkim finałem pierwszego sezonu megahitu pod tytułem Ród smoka.

Uncharted, Najgorszy człowiek na świecie i inne filmowe nowości HBO Max

Przegląd filmowy za to zaczniemy od czegoś dużego. Niewątpliwie bowiem najmocniejszą kandydatką do tytułu najgorętszej premiery ostatnich dwóch tygodni w serwisie HBO Max jest Uncharted. Całkiem nieźle zrealizowana ekranizacja jednego z największych hitów PlayStation, z Markiem Wahlbergiem w roli Nathana Drake'a, jest już oficjalnie dostępna dla abonentów. Nie jest to może majstersztyk, ale przyjemna przygodówka jak najbardziej.

Kolejną dużą premierą jest Zaginione miasto: przygodowa komedia z iście gwiazdorską obsadą. Na pierwszym planie występują tu Sandra Bullock i Channing Tatum, a w pozostałych rolach między innymi Brad Pitt i Daniel Radcliffe.

Mocną filmową nowością jest także Najgorszy człowiek na świecie. To wyjątkowo bezpośredni, nominowany do Oscara komediodramat produkcji skandydawsko-francuskiej, przedstawiający opowieść o pełnej życia Julie, która w swoje trzydzieste urodziny chce wreszcie poukładać swoje sprawy. Dobre recenzje zbierają także Ludzie (The Humans), czyli amerykański dramat o trudnych relacjach w rodzinie.

Wśród dokumentów na pewno wyróżnia się Lotnisko w Kabulu, opowiadające o dramatycznych 18 dniach sierpnia 2021 roku, kiedy to port został zajęty przez talibów. Rok pierwszy: Polityczna odyseja przybliża z kolei pierwszy rok prezydentury Bidena: z pandemią i konfliktami zbrojnymi w tle.

HBO Max seriale:

All American: 5. sezon

All American: Homecoming: 2. sezon

Avenue 5: 2. sezon

Babylon Berlin - nowe odcinki

Kung Fu: 3. sezon - nowe odcinki

Los Espookys: 2. sezon - nowe odcinki

Młody Sheldon: 6. sezon - nowe odcinki

NTSF:SD:SUV:: - nowe odcinki

Opowieść podręcznej: 5. sezon - nowe odcinki

Pani sprzątająca: 2. sezon - nowe odcinki

Przysięga - 2. sezon

Ramy - nowe odcinki

Rick i Morty: 6. sezon - nowe odcinki

Ród smoka - nowe odcinki

Sprawa idealna: 6. sezon - nowe odcinki

Stargirl: 3. sezon - nowe odcinki

HBO Max filmy:

Jak brat bratu

Ludzie

Magnetic Beats

Najgorszy człowiek na świecie

Porzucony transport

To właśnie seks

Uncharted

W drogę!

Zaginione miasto

HBO Max dokumenty i programy:

38 w Madison Square Garden

Misja: Zero odpadów - 2. sezon

Najszybsza kobieta na świecie

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem: 9. sezon - nowe odcinki

Rok pierwszy: Polityczna odyseja

Synek mamusi

HBO Max dla dzieci i familijne:

Lotnisko w Kabulu

The Kids Are Alright: Destination Asturias

Poprzednie aktualizacje:

Młody Sheldon powrócił. Co nowego wśród seriali na HBO Max?

7 października 2022: Przełom września i października nie przyniósł zbyt wielu serialowych nowości na HBO Max. Warto jednak wspomnieć o tym, że Kung Fu doczekało się trzeciej serii, z kolei w szóstym sezonie powrócił Młody Sheldon (zwiastun poniżej). Jeśli natomiast chodzi o premierowe produkcje, to na uwagę zasługują dwa tytuły: Za blisko to brytyjski dramat o niebezpiecznej relacji biegłej psychiatry sądowej i oskarżonej o zabójstwo kobiety, a Jak posłać wszystko w diabły jest hiszpańską młodzieżówką o potrzebie przynależności do grupy.

Filmowe nowości HBO Max: Studio 666, Szarlatan i Czarna owca

Ciekawiej sytuacja przedstawia się wśród filmowych premier. W katalogu HBO Max zadebiutowało między innymi kilka mocnych europejskich dramatów. Kalifornia (włoskiej produkcji) to opowieść o poszukiwaniu własnego miejsca na Ziemi, (francuski) Świat po nas to historia burzliwego romansu i wynikających z tego zawiłości, (belgijski) Plac zabaw to opowieść o rodzinnych więziach i samodzielności, a (francusko-irańska) Ballada o białej krowie jest poruszającą historią wody po niesłusznie skazanym na śmierć mężczyźnie…

Może cię także zainteresować Szarlatan – międzynarodowy projekt, na którego czele stała Agnieszka Holland. Jest to historia Jana Mikoláška, który w latach 50. musi mierzyć się z trudami działania w państwie totalitarnym. Polski komediodramat Czarna owca również zasługuje na danie mu szansy – to opowieść o rodzinie, w której każdy ma swoje tajemnice…

Wspomnijmy jeszcze o obnażającej mankamenty ludzkich zachowań krótkometrażowej animacji lalkowej Ludzie w ruchu, intrygującym dramacie Drive My Car produkcji japońskiej oraz muzycznym horrorze komediowym Studio 666, za którą odpowiadają chłopaki z Foo Fighters. Poniżej możesz zobaczyć zwiastun tego filmu:

Studio 666 jest oczywiście kierowane wyłącznie do dorosłych widzów. Z kolei dla najmłodszych w bibliotece HBO Max pojawiły się trzy filmy z cyklu Pat i świat, a także wypełniona akcją animacja familijna pod tytułem DC Liga Super-Pets. I ze zwiastunem tej ostatniej produkcji już cię teraz zostawiam (niżej znajdziesz jeszcze kompletny wykaz nowości z ostatnich dwóch tygodni).

HBO Max seriale:

Jak posłać wszystko w diabły

Kung Fu - 3. sezon

Los Espookys: 2. sezon - nowe odcinki

Młody Sheldon - 6. sezon

NTSF:SD:SUV::

Opowieść podręcznej: 4. sezon - nowe odcinki

Pani sprzątająca: 2. sezon - nowe odcinki

Rick i Morty: 6. sezon - nowe odcinki

Ród smoka - nowe odcinki

Sprawa idealna: 6. sezon - nowe odcinki

Stargirl: 3. sezon - nowe odcinki

The Walking Dead - nowe odcinki

Z życia wzięte

Za blisko

HBO Max filmy:

63 dni później

Ballada o białej krowie

Bez wątpienia

Clara

Czarna owca

Dom zbrodni

Drive My Car

Histeria

Kalifornia

Las samobójców

Ludzie w ruchu

Marshall

Masz wiadomość

Młodzi wściekli

Nad wodą

Plac zabaw

Po prostu miłość

Rendez-vous

Requiem dla snu

Spotlight

Studio 666

Szarlatan

Świat po nas

Vanille

Vera śni o morzu

Wyparta miłość

Zabij to i wyjedź z tego miasta

HBO Max dokumenty i programy:

Anioły z Sindżaru. Jazydzi - ludobójstwo XXI wieku

DziewczynyChłopakiMiX

Nie chcemy ciebie w naszym mieście

Nie ma "ja" w trójkącie

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem: 9. sezon - nowe odcinki

Zakładnicy

HBO Max dla dzieci i rodziny:

Aloha, Scooby Doo

DC Liga Super-Pets

Kung Fu Panda 2

Pat i świat: Dzika przygoda

Pat i świat: Wyjątkowy pies

Pat i świat: Zbyt straszna historia

Strażnicy marzeń

Serialowe nowości HBO Max: 5. sezon Opowieści podręcznej i Wyjęci spod prawa

23 września 2022: To jedna z najgłośniejszych wrześniowych premier. Na HBO Max pojawił się wyczekiwany, piąty sezon serialu Opowieść podręcznej – przejmującej historii o kobietach sprowadzonych do roli żywych inkubatorów w zdominowanej przez mężczyzn Ameryce. Finał czwartej serii pozostawił nas z pytaniami bez odpowiedzi, które przynosi ta nowa odsłona:

Do tego w drugim sezonie powrócił serial Los Espookys, no i można też obejrzeć kolejne odcinki seriali Ród smoka czy też Rick i Morty (w tym przypadku to już szósta seria). Oczywiście są też zupełne nowości. W bibliotece HBO Max zadebiutowali na przykład Wyjęci spod prawa – to kryminalny komediodramat o siódemce nieznajomych, których łączy pewna inicjatywa… Wypada też wspomnieć o tajwańskim dramacie Kto jest po twojej stronie, eksplorującym temat wyzwań czyhających w związku.

(Nie tylko) europejskie premiery filmowe w HBO Max

Listę filmowych nowości HBO Max zdominowały natomiast produkcje europejskie. Zróbmy więc sobie szybki przegląd: Toubab – swój obcy to niemiecka komedia o obywatelu Senegalu, który nie zawaha się przed niczym, aby uniknąć deportacji; Odwrócona wieża to estońsko-łotewski thriller o dziecięcym gangu; Z tobą czy bez ciebie to włoski romans o artystach, którzy po piętnastu latach w związku postanawiają się rozstać i zostać przyjaciółmi; Moi bracia i ja to francuski komediodramat o podążaniu za marzeniami; a Niespokojni to wielonarodowy dramat o życiu z osobą cierpiącą na zaburzenia afektywne dwubiegunowe.

Najgorętsza spośród filmowych premier ostatnich dwóch tygodni to jednak północnoamerykańska mieszanka dramatu z komedią pod tytułem Licorice Pizza. To szalona historia miłosna osadzona w czasach XX-wiecznych przemian kulturowych – z gwiazdorską obsadą i niebanalną fabułą. Rzuć okiem na zwiastun, jeśli masz ochotę:

Na sam koniec wspomnijmy jeszcze o dokumentalnej serii Na ratunek królowi o dokonywanych przez państwowe aparaty próbach ochrony Juana Carlosa I i jego (nierzadko skandalicznych) sekretów.

Wszystkie nowości poniżej…

HBO Max seriale:

Badacz snów

Branża: 2. sezon - nowe odcinki

Co robimy w ukryciu: 4. sezon - nowe odcinki

Eagleheart

Kto jest po twojej stronie

Los Espookys - 2. sezon

Mamuśka - nowe odcinki

Miasto na wzgórzu: 3. sezon - nowe odcinki

Mokra robota

Opowieść podręcznej - 5. sezon

Primal: 2. sezon - nowe odcinki

Rick i Morty: 6. sezon - nowe odcinki

Ród smoka - nowe odcinki

Sprawa idealna: 6. sezon - nowe odcinki

Wyjęci spod prawa

HBO Max filmy:

Bez głosu

Blackway

Brazil

Cicha wolność

Gremliny rozrabiają

Licorice Pizza

Malarz szyldów

Moi bracia i ja

Morze drzew

Nic nas nie powstrzyma

Niepokalana

Niespokojni

Odbicie

Odwrócona wieża

Step Up – Taniec zmysłów

Step Up 2

Toto bohater

Toubab - swój obcy

Umma

Z tobą czy bez ciebie

HBO Max dokumenty i programy:

Bob Costas: 2. sezon - nowe odcinki

Na ratunek królowi

Papier i klej

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem: 9. sezon - nowe odcinki

Wielka uczta Gordona Ramsaya

HBO Max dla dzieci i familijne:

Film o pszczołach

Marmaduke – pies na fali

Obóz na wyspie: 4. sezon - nowe odcinki

Tomek i przyjaciele - nowe odcinki

Rick i Morty po raz szósty – serialowe premiery HBO Max

9 września 2022: Hitem poprzedniego zestawienia był Ród smoka dla fanów Gry o tron (i kolejne odcinki są już dostępne do obejrzenia). Tym razem na główne danie otrzymujemy kontynuację jednej z najznakomitszych animacji ostatnich lat. W szóstej odsłonie powrócił ekscentryczny naukowiec Rick i Morty – jego wnuk. I wygląda na to, że trzymają poziom!

Oprócz tego w katalogu HBO Max pojawiło się kilka nowych seriali. Warto rzucić okiem przede wszystkim na te trzy dramaty: Mood (o dziewczynie, której marzy się wielka kariera, ale najpierw musi uporządkować swoje życie), Wszyscy kłamią (o seks-taśmie nauczycielki i ucznia, która wywraca życie nadmorskiego miasteczka do góry nogami) oraz Królowe Berlina (o poszukiwaniu szczęścia).

Elvis otwiera listę filmowych nowości HBO Max

Jeśli zaś chodzi o filmy, to niewątpliwie najgorętszą premierą jest Elvis – biograficzny dramat z Austinem Butlerem w tytułowej roli. W równie dużej mierze, co o królu rock-n-rolla, jest to opowieść o jego żonie, Priscilli Presley. W tej roli możemy zobaczyć Olivię DeJonge, a oprócz nich występują tu także Tom Hanks czy Kelvin Harris Jr.

Warto też dać szansę francuskiemu romansowi pod tytułem Historia o miłości i pożądaniu, a jeśli chcesz się pośmiać, to sprawdź niemiecką komedię To minie, kochanie. Nie lada ciekawostką są również Podróże Samuela – komediowy horror z przypadkowym potrąceniem prosiaka w tle…

Zdecydowanie godnymi polecenia filmami są również: American Underdog (prawdziwa historia szeryfa, który został mistrzem Super Bowl), argentyński dramat Wyjście Camili oraz – przede wszystkim – Ostatnia egzekucja. Pod tym ostatnim tytułem kryje się niemiecki thriller o ambitnym naukowcu, który otrzymuje zadanie specjalne.

A to już pełna lista nowości:

HBO Max seriale:

Bitwa na rymy

Biuro

Branża (2. sezon) - nowe odcinki

Co robimy w ukryciu (4. sezon) - nowe odcinki

Dziesięcioletni Tom

Głosuj na Juana

Królowe Berlina

Marzednia o Manhattanie - nowe odcinki

Miasto na wzgórzu (3. sezon) - nowe odcinki

Mood

Ostry dyżur - nowe odcinki

Primal (2. sezon) - nowe odcinki

Rap Sh!t - nowe odcinki

Rick i Morty: 6. sezon

Roswell, w Nowym Meksyku (4. sezon) - nowe odcinki

Ród smoka - nowe odcinki

Sprawa idealna (6. sezon) - nowe odcinki

Tuca i Berte (3. sezon) - nowe odcinki

Wszyscy kłamią

HBO Max filmy:

American Underdog

Azor

Chłopięcy świat

Elvis

Fala upałów

Historia o miłości i pożądaniu

Jedz, módl się, kochaj

Ku gwiazdom

Miara zemsty

My, dzieci z dworca Zoo

Ostatnia egzekucja

Podróże Samuela

To minie, kochanie

W ułamku sekundy

Wyjście Camili

Znikająca mgła

HBO Max dokumenty i programy:

Moje życie w Rolling Stonesach

Na ratunek królowi

Saturday Night Live: 47. sezon

HBO Max dla dzieci i familijne:

Jak wytresować smoka

Zwariowane Melodie: Kreskówki (2. sezon) - nowe odcinki

Ród smoka – jedna z najgorętszych nowości HBO Max w tym roku

26 sierpnia 2022: Zestawienie najgorętszych nowości HBO Max z ostatnich dwóch tygodni nie mogłoby otworzyć nic innego. Absolutnym numerem jeden, bijącym rekordy popularności, a przy tym bardzo dobrze ocenianym, jest oczywiście Ród smoka. Serial, będący prequelem kultowej już Gry o tron, przedstawia historię rodu Targaryenów, spisaną wcześniej przez George’a R.R. Martina w książce Ogień i krew. Na IMDb ma średnią 9/10, co mówi chyba samo za siebie. Na zachętę zostawiam jednak rozszerzony zwiastun:

Filmowe premiery HBO Max: dla małych i dużych

Wśród filmów wyróżnić wypada przede wszystkim kilka komedii z różnych części Europy. Sprawdź choćby (niemieckie) Jedenaste: Znaj swojego sąsiada czy też (rumuńskie) #dogpoopgirl. To drugie szczególnie, bo to sprawnie napisana, wyreżyserowana i odegrana satyra na pokolenie wychowane w Internecie.

Jeśli chcesz się pośmiać, to może cię także zainteresować film Jackass Forever, choć oczywiście trzeba mieć świadomość, że jest to dość specyficzny humor i tytuł przeznaczony wyłącznie dla dorosłych. Całą rodzinę możesz za to zaprosić na seans, którego głównym bohaterem jest Clifford – Wielki czerwony pies.

Jeśli chodzi o filmowe premiery HBO Max, to na wzmiankę zasługują jeszcze: Skóra w ogniu (hiszpański dramat o wojennym fotoreporterze, którego bohaterstwo staje pod znakiem zapytania), Cud (międzynarodowy thriller o znikającej zakonnicy i poszukującej jej detektywie), Dzieci Katriny (amerykański dokument o młodych ludziach stających w obliczu naturalnej katastrofy) oraz Resident Evil: Witajcie w Racoon City, z którego zwiastunem już cię zostawiam…

A tak prezentuje się pełne zestawienie nowości:

HBO Max seriale:

Anarchiści - nowe odcinki

Branża (2. sezon) - nowe odcinki

Co robimy w ukryciu (4. sezon) - nowe odcinki

Fantastyczni przyjaciele - nowe odcinki

Miasto na wzgórzu (3. sezon) - nowe odcinki

Primal (2. sezon) - nowe odcinki

Próba generalna - nowe odcinki

Rap Sh!t - nowe odcinki

Roswell, w Nowym Meksyku (4. sezon) - nowe odcinki

Ród smoka

Słodkie kłamstewka: Grzech pierworodny - nowe odcinki

Westworld (4. sezon) - nowe odcinki

HBO Max filmy:

#dogpoopgirl

A orkiestra grała dalej

Ali

Cud

Czarna lista Hollywood

Gomorrah

Jedenaste: znaj sąsiada swego

Król komedii

Meduza

Nic nie mów

Poniedziałek

Resident Evil: Witajcie w Raccoon City

Sherlock i upiorna panna młoda

Skóra w ogniu

HBO Max dokumenty i programy:

Dzieci Katriny

Jackass Forever

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem (9. sezon) - nowe odcinki

HBO Max dla dzieci i familijne: