Na HBO Max nowości nie brakuje. Przyglądamy się ostatnim aktualizacjom katalogu i wyłapujemy najciekawsze seriale i filmy, które warto obejrzeć. Oto najgorętsze premiery HBO Max z ostatnich tygodni.

Nowości HBO Max: poetyckie Lingui, intrygujące Niewiniątka i głośny Morbius

Przełom 2022 i 2023 roku zaowocował w serwisie HBO Max wysypem ciekawych nowości filmowych. Wśród nich znajduje się między innymi Lingui z 2021 roku – jeden z niewielu afrykańskich filmów, które otrzymały nominację na festiwalu w Cannes. To poruszająca, niemal poetycka historia matki walczącej o córkę, z rodzącą się kobiecą solidarnością w tle. Poniżej możesz obejrzeć zwiastun tej produkcji:

Brytyjsko-amerykański horror fantasy Men oraz europejskie dramaty Święty duch i Piękne istoty to kolejne nowości HBO Max, którym warto się przyjrzeć. Zdecydowanie jedną z najgorętszych premier jest jednak mieszający w sobie elementy thrillera, dramatu i horroru film Niewiniątka. To niezwykle intrygująca opowieść o przyjaźni, poszukiwaniu przygód i tajemniczych więziach…

Bez wątpienia ważną premierą HBO Max z końcówki ubiegłego roku jest też Morbius. Amerykański akcyjniak science-fiction z Jaredem Leto w roli głównej może i nie jest najlepiej ocenianym filmem ostatnich miesięcy, ale jednym z najgłośniejszych – na pewno. Obejrzyj i wyrób sobie opinię, a na dobry początek zostawiam zwiastun:

Co jeszcze trafiło do katalogu HBO Max w ostatnich tygodniach?

Warto też choćby w kilku słowach wspomnieć o nieco starszych tytułach, które swoją obecnością uświetniły ostatnio katalog serwisu HBO Max. To między innymi muzyczny dramat Bohemian Rhapsody, którego bohaterem jest niepowtarzalny Freddie Mercury. To także dwie głośnie produkcje Darrena Aronofsky’ego – Noe: Wybrany przez Boga oraz Źródło. Jest też kultowy horror Blair Witch Project z 1999 roku.

Niewiele za to dzieje się wśród seriali. Właściwie jedyną wartą wzmianki informacją jest ta, że finałowego odcinka 3. sezonu doczekały się Mroczne materie.

HBO Max seriale:

Doom Patrol: 4. sezon - nowe odcinki

Mroczne materie: 3. sezon - nowe odcinki

Ostry dyżur - 19. sezon

Plotkara: 2. sezon - nowe odcinki

Romulus: 2. sezon - nowe odcinki

We're Here: 3. sezon - nowe odcinki

HBO Max filmy:

Blair Witch Project

Bohemian Rhapsody

Człowiek, który zabił Don Kichota

Dickens na Święta

Ghost in the Shell

Irma Vep

Kieszonkowiec

Lingui

Maria Antonina

Men

Morbius

Mroczne serce lasu

Naznaczony: rozdział 2

Niewiniątka

Noe: Wybrany przez Boga

Piękne istoty

Przed wschodem słońca

Sześć dni roboczych

Świąteczny walc

Święta na farmie

Święty duch

Uwierz

Winni

Zdrajca

Źródło

Życie jest powieścią

HBO Max dokumenty i programy:

11 strzałów: Ciemna strona piłki nożnej - nowe odcinki

2022 Rock & Roll Hall of Fame Induction Ceremony

Branson - nowe odcinki

Misja: Zero odpadów: 2. sezon - nowe odcinki

Notatki o seksie

Pod gołym niebem

Wahl Street - 2. sezon

Wywiad Howarda Sterna: Bruce Springsteen

HBO Max dla dzieci i familijne:

Megamocny

Narzeczona dla księcia

Obcy na poddaszu

Potwory kontra Obcy

Poprzednie aktualizacje:

Rick i Morty w wielkim finale i nowe seriale na HBO Max

16 grudnia 2022: Przeglądając serialowe premiery HBO Max z ostatnich dwóch tygodni, warto się zatrzymać na argentyńskim kryminale Maria Marta: Zbrodnia w Country Club. To oparta na prawdziwej historii opowieść o jednej z najgłośniejszych zbrodni na terenie tego południowoamerykańskiego kraju.

Oprócz tego w czwartym sezonie powrócił ciepło oceniany Doom Patrol osadzony w komiksowym uniwersum DC, a w trzecim (i zarazem finałowym) – Mroczne materie. Już teraz rzuć okiem na zwiastun tej ostatniej produkcji:

Jeśli nie lubisz oglądać seriali przed pojawieniem się ostatniego odcinka, to… możesz już nadrobić Stargirl (3. sezon), Biały Lotos (2. sezon), Życie seksualne studentek (2. sezon) i wyjątkowo intrygujący serial Pani sprzątająca (2. sezon). Doczekaliśmy się także wielkiego finału 6. sezonu hitu, jakim bez wątpienia jest Rick i Morty.

Na fanów Ricka i Morty’ego czekają także odcinki specjalne oraz dwa krótkometrażowe filmy: Summer spotyka Boga (Rick spotyka Diabła) i Przy kominku.

Black Adam w HBO Max otwiera listę filmowych nowości

Tym sposobem przechodzimy do filmów, wśród których absolutnie najgorętszą nowością jest Black Adam. Ta superbohaterska przygodówka, w której Dwayne Johnson wciela się w tytułowego bohatera, dopiero co debiutowała w kinach, a już możemy obejrzeć ją na HBO Max. Czy to zły znak? Cóż, zdania na temat tej produkcji są podzielone. Najlepiej wyrobić więc sobie własną opinię. Zachęcić (lub zniechęcić) może zwiastun – zobacz go już teraz:

Spośród amerykańskich filmów warto wymienić także dwa intrygujące dramaty. Dżokej jest opowieścią o człowieku, który robi to, co kocha, ale miłość ta nie jest odwzajemniona. Z kolei Yang przedstawia wypełnioną spokojem i harmonią wizję przyszłości, która zaskakuje i daje do myślenia na wielu różnych płaszczyznach…

(Brytyjski dramat wojenny) Błogosławieństwo o koszmarze poety w czasie I wojny światowej, (francuski dramat historyczny) Żegnaj, panie Haffman o zmieniającym życie układzie z czasów II wojny światowej oraz (niemiecki komediodramat) Hannes o sile przyjaźni to kolejne warte obejrzenia filmy na HBO Max.

Cyrano to kolejna mocna premiera HBO Max

Co jeszcze warto zobaczyć? Poruszający thriller W salonie Hudy, wypełniony akcją dramat Legionista czy też trzymający w napięciu kryminał Kobieta to niektóre tytuły, którym warto się przyjrzeć. Na brak widzów na pewno nie będzie też narzekać muzyczny romans Cyrano z Peterem Dinklage’em w roli głównej. I ze zwiastunem tego właśnie filmu cię już zostawiam. Niżej znajdziesz jeszcze kompletne listy nowości z ostatnich dwóch tygodni.

HBO Max seriale:

Biały Lotos: 2. sezon - nowe odcinki

Doom Patrol - 4. sezon

Maria Marta: Zbrodnia w Country Club

Młody Sheldon: 6. sezon - nowe odcinki

Mroczne materie - 3. sezon

Ostry dużur - nowe odcinki

Pani sprzątająca: 2. sezon - nowe odcinki

Plotkara: 2. sezon - nowe odcinki

Rick i Morty: 6. sezon - nowe odcinki

Rick i Morty, odcinki specjalne

Stargirl: 3. sezon - nowe odcinki

We're Here: 3. sezon - nowe odcinki

Winchesterowie - nowe odcinki

Zmowa: 2. sezon - nowe odcinki

Życie seksualne studentek: 2. sezon - nowe odcinki

HBO Max filmy:

Black Adam

Błogosławieństwo

Chiara

Cyrano

Dystopia

Dżokej

Hannes

Kobieta

Komuna

Kontra

Legionista

Lśnienie

Niebezpieczna piękność

Poznajmy się jeszcze raz

Rick i Morty: Przy kominku

Rick i Morty: Summer spotyka Boga (Rick spotyka Diabła)

U mnie wszystko w porządku

W salonie Hudy

Yang

Zostań

Żegnaj, Panie Haffman

HBO Max dookumenty i programy:

11 strzałów: Ciemna strona piłki nożnej - nowe odcinki

Branson - nowe odcinki

Dom Pelosi

Misja: Zero odpadów: 2. sezon - nowe odcinki

Miss Cleo: Twoja wróżka

Ostatnie gwiazdy kina

Podróże

Shaq - nowe odcinki

Tajemnice piłki nożnej

Życie po La Luz del Mundo

HBO Max dla dzieci i familijne:

Wujcio Dobra Rada: 2. sezon - nowe odcinki

(Nie tylko) świąteczne premiery filmowe na HBO Max

2 grudnia 2022: W HBO Max przygotowania do Gwiazdki idą pełną parą. Pojawiają się kolejne filmy w bożonardzeniowym klimacie, między innymi amerykańska komedia romantyczna Świąteczne Harmony, familijny komediodramat Świąteczna tajemnica i kierowana do całych rodzin komedia Hollywoodzkie święta. Katalog serwisu zasiliło też wiele klasycznych filmów familijnych – w sam raz na wspólne seanse.

Wśród filmowych nowości na HBO Max odnajdujemy także amerykański dramat wojenny Strzaskane klawisze o utalentowanym muzyku, któremu zabroniono grać, dramat Rehana o nauczycielce wplątanej w niemałą aferę oraz osadzony w XVII-wiecznych Włoszech europejski dramat historyczny Benedetta o zakonnicy mającej niepokojące wizje religijne i erotyczne.

Co jeszcze? Ano między innymi wyreżyserowany przez Michaela B. Jordana dramat Dziennik dla Jordana o wojnie, miłości i znaczeniu rodziny, Święty dylemat o księdzu, który nie dochował celibatu oraz głośny ubiegłoroczny dramat C’mon C’mon, w którym Joaquin Phoenix wciela się w dziennikarza ruszającego w podróż przez kraj wraz ze swoim bratankiem.

Te seriale i dokumenty też są warte wzmianki

Spójrzmy też na listę seriali. Tutaj premier jest zdecydowanie mniej, ale warto wspomnieć choćby o dramacie Kobieca broń, przedstawiającym opowieść o żonach rabusiów, które muszą odnaleźć się w nowej dla siebie rzeczywistości. Do tego w 3. sezonie powróciło We’re Here, a drugiej serii doczekała się (nowa) Plotkara. Zwiastun tej ostatniej możesz zobaczyć poniżej…

Jeśli natomiast chodzi o dokumenty, to zdecydowanie dominują produkcje o tematyce sportowej. Wśród ciekawszych nowości znajdują się Shaq (o legendzie amerykańskiej koszykówki), Co zabiło Maradonę (o wieloletniej walce argentyńskiego piłkarza z uzależnieniem), Piłkarski puchar świata na sprzedaż (o mistrzostwach świata) i 11 strzałów: Ciemna strona piłki nożnej. Najbardziej interesującą premierą dla wielu może okazać się jednak coś spoza sportu, mianowicie Branson – seria poświęcona jednej z najważniejszych postaci ostatnich dekad dla mediów, technologii i biznesu.

HBO Max seriale:

All American: 5. sezon - nowe odcinki

All American: Homecoming: 2. sezon - nowe odcinki

Avenue 5: 2. sezon - nowe odcinki

Biały Lotos: 2. sezon - nowe odcinki

FLCL: Progressive - 3. sezon

Garcia! - nowe odcinki

Kobieca broń

Kung Fu: 3. sezon - nowe odcinki

Pani sprzątająca: 2. sezon - nowe odcinki

Plotkara - 2. sezon

Przysięga: 2. sezon - nowe odcinki

Rick i Morty: 6. sezon - nowe odcinki

Robot Chicken: 8. sezon - nowe odcinki

Stargirl: 3. sezon - nowe odcinki

We're Here - 3. sezon

Winchesterowie - nowe odcinki

YOLO: Kryształowa fantazja

Życie seksualne studentek: 2. sezon - nowe odcinki

HBO Max filmy:

Benedetta

C'mon C'mon

Czas zabijania

Czerwony żółw

Dirty Dancing

Dziennik dla Jordana

Herkules

Julieta

Kochankowie i niedźwiedź

Miejsce zwane Godność

Morze drzew

Na pustkowiu

Na razie, śmieci

Negocjator

Rehana

RoboCop

Samotny wilk

Serce miłości

Sindżar

Strzaskane klawisze

Sztanga i cash

Świąteczne Harmony

Święty dylemat

Tajemnice Los Angeles

Tylko Bóg wybacza

HBO Max dokumenty i programy:

11 strzałów: Ciemna strona piłki nożnej

Branson

Co zabiło Maradonę?

Costa Concordia: Kronika katastrofy

FBoy Island - 2. sezon

Joe Perra odpowiada - 3. sezon

Kiedy byliśmy łobuzami

Krytyk

Love, Lizzo

Marlon Wayans i goście specjalni

Misja: Zero odpadów: 2. sezon - nowe odcinki

Piłkarski puchar świata na sprzedaż

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem: 9. sezon - nowe odcinki

Ranking: Licealny dramat

Shaq

HBO Max dla dzieci i familijne:

Alvin i wiewiórki

Alvin i wiewiórki 2

Alvin i wiewiórki 3

Alvin i wiewiórki: Wielka wyprawa

Hollywoodzkie święta

Kosmiczny mecz

Madagaskar 2

Madagaskar 3

Miss Potter

Pająk Lucas

Pat i świat: Gwiazdka Pata

Świąteczna tajemnica

Tweety królem

Żurawinowe święta

Nie martw się kochanie i inne filmowe nowości HBO Max

18 listopada 2022: Florence Pugh, Harry Styles, Chris Pine czy Olivia Wilde to tylko kilka nazwisk z obsady Nie martw się, kochanie – bez wątpienia jednej z najmocniejszych filmowych nowości HBO Max tej jesieni. Ciepło przyjęta mieszanka dramatu i thrillera przenosi nas do połowy minionego stulecia i przedstawia pełną sekretów historię pewnej eksperymentalnej społeczności dążącej do utopii.

Na tym jednym filmie oczywiście lista ciekawych nowości się nie kończy. Mamy na niej jeszcze choćby historyczny dramat W świetle dnia o węgierskich żołnierzach na terenie Związku Radzieckiego w czasach II wojny światowej, mamy ciężką i mocną portugalską Uległość, mamy poruszający dramat Żona grabarza z walką o pieniądze na kosztowną operację w tle i mamy też wypełniony akcją włoski Diabolik o pewnym tajemniczym gangsterze-dżentelmenie.

Przygodowa Dzikość o próbach rozpoczęcia życia na nowo, słodko-gorzkie Pióra o poukładanym życiu, którego rytm zostaje przerwany w wyniku pewnej niecodziennej sytuacji czy też czarna komedia Niebiosa o postkomunistycznym społeczeństwie nawracającym się na chrześcijaństwo – to kolejne ciekawe nowości HBO Max. Na dwa zdania bez wątpienia zasługuje również Świąteczny prezent pod choinkę. Oceny sugerują, że to mocna kandydatka do tytułu jednej z najlepszych bożonarodzeniowych komedii familijnych ostatnich lat. Poniżej zwiastun:

Co nieco dla siebie znajdą też miłośnicy dokumentów. Warto wspomnieć przede wszystkim o dwóch tytułach. Pierwszym z nich jest Val przybliżający historię aktora Vala Kilmera, drugim zaś Mistrz światła, którego bohaterem jest George Anthony Morton – malarz, który po dziesięcioletniej odsiadce próbuje przeciwstawiać się regułom społecznym.

Najciekawsze serialowe premiery HBO Max

Spójrzmy też szybciutko na opowieści w odcinkach. Zaznaczmy, że w drugich sezonach powróciły seriale Paraiso oraz Życie seksualne studentek, a finałów doczekały się: Opowieść podręcznej (5. seria) i Sprawa idealna (6. seria). Jedną z nielicznych, ale zdecydowanie wartych uwagi nowości, jest natomiast Angielka – western o pragnącej zemsty Cornelii Locke.

A to już komplet nowości z ostatnich dwóch tygodni…

HBO Max seriale:

All American: 5. sezon - nowe odcinki

All American: Homecoming: 2. sezon - nowe odcinki

Angielka

Avenue 5: 2. sezon - nowe odcinki

Babylon Berlin: 4. sezon - nowe odcinki

Biały Lotos: 2. sezon - nowe odcinki

FLCL: Progressive

Folklor: 2. sezon - nowe odcinki

Garcia - nowe odcinki

Kung Fu: 3. sezon - nowe odcinki

Młody Sheldon: 6. sezon - nowe odcinki

Opowieść podręcznej: 5. sezon - nowe odcinki

Osiedle C - nowe odcinki

Ostry dyżur - nowe odcinki

Pani sprzątająca: 2. sezon - nowe odcinki

Paraiso - 2. sezon

Przysięga: 2. sezon - nowe odcinki

Sprawa idealna: 6. sezon - nowe odcinki

Stamtąd - nowe odcinki

Stargirl: 3. sezon - nowe odcinki

Winchesterowie - nowe odcinki

Wujcio Dobra Rada - nowe odcinki

Wyspa spokoju

Życie seksualne studentek - 2. sezon

HBO Max filmy:

Adrenalina

Człowiek w ogniu

Diabolik

Dzikość

Fałszywy traf

Gorączka

Naznaczony: rozdział 2

Naznaczony: rozdział 3

Nie martw się, kochanie

Niebiosa

Pióra

Silna więź

Trio z Belleville

Uległość

W świetle dnia

Żona grabarza

HBO Max dokumenty i programy:

Bob Costas: 2. sezon - nowe odcinki

Legendy voguingu - nowe odcinki

Matki rewolucji

Mikołajowy obóz

Misja: Zero odpadów: 2. sezon - nowe odcinki

Mistrz światła

Powiedz hej, Willie Mays!

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem: 9. sezon - nowe odcinki

Selena i królowie kuchni - nowe odcinki

Val

HBO Max dla dzieci i familijne:

Kot w butach

Masha Nursery Rhymes

Młodzi Tytani: akcja! - nowe odcinki

Świąteczny prezent pod choinkę

Zwariowane Melodie: Kreskówki - nowe odcinki

Winchesterowie i finał Rodu smoka – co nowego wśród seriali na HBO Max?

4 listopada 2022: Ostatnie październikowe i pierwsze listopadowe premiery HBO Max już za nami. Wśród nich znajduje się między innymi wysoko oceniana komedia Cieszę się razem z tobą o trudach związanych ze spełnianiem swoich marzeń. Na szczególną uwagę zasługują również trzy produkcje z gatunku sci-fi: Garcia! (o stworzonym w laboratorium żołnierzu wybudzonym z kriogenicznego zamrożenia), Stamtąd (o ludziach porwanych przez tajemnicze środkowoamerykańskie miasto) oraz Winchesterowie (z historią miłości i ratowania świata w tle).

Pojawiły się też – naturalnie! – nowe odcinki popularnych seriali, w tym All American, Avenue 5, Kung Fu, Młody Sheldon, Opowieść podręcznej, Sprawa idealna czy Stargirl, a także dziesiąty, finałowy epizod serialu Ród smoka. Jeśli więc tylko niekompletność powstrzymywała cię przed seansem, to teraz możesz już oddać się tej przyjemności. Przy okazji warto też wspomnieć o debiucie drugiego sezonu (obsypanego nagrodami) komediodramatu Biały Lotos. Poniżej możesz zobaczyć jego zwiastun:

Sonic 2, Zabić bestię i Czekolada pokoju – filmowe nowości HBO Max

A co na nas czeka wśród filmowych nowości HBO Max? Niezaprzeczalnym numerem jeden (choć z dwójką w tytule) jest Sonic 2: Szybki jak błyskawica. Kontynuacja odjazdowej historii niebieskiego jeżyka z Benem Schwartzem, Jimem Careyem i Idrisem Elbą w obsadzie. Jest oceniana równie pozytywnie jak część pierwsza – jeśli ta więc przypadła ci do gustu, to i tym razem będziesz się dobrze bawić.

Na liście znajdziesz też fantastyczny thriller Zabić bestię (o 17-letniej Emilii poszukującej zaginionego brata w dżungli zamieszkiwanej przez pewną niebezpieczną istotę), francusko-amerykański kryminał Na pięści (o bokserce toczącej walkę życia, którą można rozumieć dwojako), poruszający dramat Jesús López (o nastolatku, który usiłuję zastąpić tragicznie zmarłego kuzyna w karierze kierowcy wyścigowego) oraz ciepły komediodramat Czekolada pokoju (o syryjskim uchodźcy próbującym zacząć życie na nowo w kanadyjskim miasteczku).

Wszystkie (nie tylko te opisane) nowości – tradycyjnie – umieszczamy poniżej.

HBO Max seriale:

All American: 5. sezon - nowe odcinki

All American: Homecoming: 2. sezon - nowe odcinki

Avenue 5: 2. sezon - nowe odcinki

Babylon Berlin: 4. sezon - nowe odcinki

Biały Lotos - 2. sezon

Cieszę się razem z tobą

García!

Harley Quinn: 3. sezon - nowe odcinki

Joe Pera opowiada

Kung Fu: 3. sezon - nowe odcinki

Los Espookys: 2. sezon - nowe odcinki

Młody Sheldon: 6. sezon - nowe odcinki

Opowieść podręcznej: 5. sezon - nowe odcinki

Osiedle C

Pani sprzątająca: 2. sezon - nowe odcinki

Prezydencki poker

Przysięga: 2. sezon - nowe odcinki

Ród smoka - nowe odcinki

Sprawa idealna: 6. sezon - nowe odcinki

Stamtąd

Stargirl: 3. sezon - nowe odcinki

The Hype - 2. sezon

Winchesterowie

HBO Max filmy:

30 minut lub mniej

Bez litości

Chmury znad Czarnobyla

Choinka marzeń

Czekolada pokoju

Huldra

Jesús López

Juno

Kucharz na krawędzi

Lato z pszczołami

Na pięści

Odpływ

Pełna miłości

Pływak

Rick i Morty: Spanko u Summer

Zabić bestię

HBO Max dokumenty i programy:

Drzewo życia: Strzelanina w synagodze w Pittsburghu

Królestwo snów

Low Country: Dynastia Murdaugh

Misja: Zero odpadów: 2. sezon - nowe odcinki

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem: 9. sezon - nowe odcinki

HBO Max dla dzieci i familijne: