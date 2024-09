Diablo Immortal ma już ponad dwa lata. Darmowa odsłona serii jest konsekwentnie rozwijana przez Blizzard, czego wyrazem jest wrześniowy wysyp nowości. Co nowego czeka na graczy?

Seria Diablo żyje i ma się dobrze. Nie tylko Diablo 4 dostaje należyte wsparcie w postaci kolejnych sezonów. Podobnie sytuacja wygląda w świecie darmowego Diablo Immortal. Co nowego trafi do gry we wrześniu 2024 r.? Blizzard przygotował całkiem sporo atrakcji.

Nowości w Diablo Immortal - wrzesień 2024

Kolejna część głównej serii zadań w Diablo Immortal zostanie wprowadzona 11 września. W nowym rozdziale – Tygiel Sprawiedliwości – gracze będą musieli oczyścić się z mroku, który zrodził się po zniszczeniu fragmentu Kamienia Świata. Po oczyszczeniu legendarny miecz Tyraela, El'druin, umożliwi im stawienie czoła Diablo w zbliżającej się konfrontacji.

Misja będzie dostępna dla graczy, którzy zakończyli ostatni etap Południowych Ponurych Ziem. Zabierze ich na oblegane przez stwory Zimne Wyspy, gdzie będą walczyć o swoje dusze. Dodatkowo, uczestnicy będą mieli szansę zaangażować się w nową aktywność kooperacyjną – Strażowanie.

Nowe wydarzenia w Diablo Immortal

W tej formie, zespoły czterech osób będą realizować zadania dostosowane do wybranego poziomu trudności, takie jak eskorta artefaktu, pokonanie Piekielnego Relikwiarza czy odparcie ataku Odłamkorodnych.

W nowej aktualizacji pojawią się trzy kolejne legendarne klejnoty, nowe wydarzenia ograniczone czasowo, a nawet wrócą znane już aktywności (Próba Hord).

Źródło: Blizzard