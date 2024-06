Czego nie robić w czasie burzy? Oto popularne mity

Burze - zjawiska przyrody, które potrafią nas zaskoczyć swoją gwałtownością. Nierzadko budzą lęk i zmuszają do improwizowanych działań. Warto jednak znać fakty na temat bezpieczeństwa podczas burzy i demaskować popularne mity.

Burze, choć fascynujące, są jednym z najbardziej niebezpiecznych zjawisk pogodowych. Gwałtowne wyładowania atmosferyczne, intensywne opady deszczu oraz silny wiatr mogą w ciągu kilku chwil zrujnować nasze poczucie bezpieczeństwa. Dlatego tak ważne jest, aby wiedzieć, jak się zachować, gdy burza nas zaskoczy.

Pierwszym krokiem, jaki powinniśmy podjąć, to monitorowanie prognoz pogody. Planowanie wyprawy w góry lub wyjazdu nad jezioro powinno zawsze uwzględniać aktualne warunki atmosferyczne. Jeśli prognozy zapowiadają burze, najlepiej zrezygnować z wyjazdu. Warto też pamiętać, że burze często pojawiają się po południu, więc spacery po górach najlepiej planować rano, aby uniknąć niespodzianek. Warto zainstalować specjalne aplikacje lub na mapie sprawdzić, gdzie jest burza.

Jeśli jednak burza złapie nas na otwartej przestrzeni, jest kilka zasad, których musimy przestrzegać, aby zminimalizować ryzyko. Unikajmy chowania się pod drzewami, które mogą przyciągnąć pioruny, oddalmy się od zbiorników wodnych oraz unikajmy trzymania metalowych przedmiotów.

Jednym z najczęściej powtarzanych mitów jest przekonanie, że stanie pod drzewem podczas burzy zapewni nam ochronę. Nic bardziej mylnego. Drzewa, zwłaszcza wysokie, przyciągają pioruny. Porażenie piorunem może prowadzić do poważnych obrażeń lub nawet śmierci. Lepiej unikać takich miejsc i szukać schronienia w budynku lub samochodzie, które są znacznie bezpieczniejsze.

Kolejny popularny mit dotyczy używania urządzeń elektronicznych, takich jak telefony komórkowe, laptopy czy telewizory podczas burzy. Wiele osób uważa, że korzystanie z tych urządzeń w domu jest bezpieczne, ale rzeczywistość jest inna. Podczas burzy warto wyłączyć i odłączyć od prądu wszystkie urządzenia elektryczne. Istnieje realne ryzyko przepięcia, które może uszkodzić sprzęt oraz stanowić zagrożenie dla naszego zdrowia.

Skutki uderzenia pioruna w budynek

Jak podaje Wikipedia, uderzenie pioruna w budynek może mieć poważne konsekwencje ze względu na wartość szczytową prądu. Przyjmując, że prąd pioruna wynosi 140 kA, a rezystancja uziemienia budynku to 2 omy, napięcie osiągnie 280 tysięcy Voltów. W Polsce obowiązują przepisy (PN-EN 60364), które wymagają rezystancji mniejszej niż 10 omów. Bez ochronników przepięciowych, takie napięcie może uszkodzić linie zasilające i telekomunikacyjne.

Parametry wyładowania atmosferycznego

Kolejnym ważnym parametrem jest czas narastania prądu. Krótszy czas oznacza krótszy impuls elektromagnetyczny, co wpływa na napięcie zakłócające indukowane przez przepływ fali elektromagnetycznej. Powstałe pole elektromagnetyczne ma wąskie widmo w zakresie fal długich, co ułatwia przenikanie do wnętrza budynków. Dodatkowo, charakter magnetyczny pola utrudnia jego ekranowanie.

Napięcie indukowane przez impuls elektromagnetyczny

Napięcie indukowane przez impuls elektromagnetyczny może osiągnąć wartość 100 V/m², gdy piorun uderzy 100 metrów od urządzenia. Skrócenie tej odległości do 10 metrów powoduje dziesięciokrotny wzrost SEM. Tego rodzaju zjawiska mogą znacząco wpływać na bezpieczeństwo urządzeń elektronicznych wewnątrz budynków.