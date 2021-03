TeamSpeak zaczyna odchodzić w zapomnienie - gracze coraz częściej wybierają konkurencyjne komunikatory. Jednak czy rzeczywiście warto zmieniać coś, co przez wiele lat było niemal bezkonkurencyjnym komunikatorem dla graczy?

Czym jest TeamSpeak?

Krótko rzecz ujmując - TeamSpeak to komunikator internetowy, który wykorzystuje technologię VoIP. Umożliwia komunikację głosową, jak i tekstową. Poza tym pozwala również na przesyłanie plików między użytkownikami. Swoje zastosowanie znajduje głównie wśród graczy, którzy w rozgrywkach sieciowych potrzebują mieć ze sobą stały kontakt.

Czy TeamSpeak wciąż jest konkurencyjny?

Pierwsze publiczne wydanie TeamSpeak nastąpiło w roku 2002. Ten i kolejne lata były okresem, kiedy wbudowane w grach czaty głosowe praktycznie nie istniały - a jeśli zaczęły się pojawiać, to na zdecydowanie mniejszą skalę, niż ma to miejsce teraz. Obecnie w niemal każdej nowej produkcji ukierunkowanej na rozgrywkę sieciową gracze mają możliwość skorzystania z domyślnego czatu głosowego.

Lata temu nie było to jednak takie oczywiste i chcąc pograć przez sieć z grupą znajomych - i jednocześnie mieć ze sobą kontakt - konieczne było wykorzystanie zewnętrznego oprogramowania. Wtedy TeamSpeak był pierwszym, lub jednym z pierwszych, wyborem. Dziś jednak dla większości graczy będzie to Discord.

Czy rzeczywiście TeamSpeak jest gorszy i musi ustąpić miejsce lidera na rzecz konkurencji?

Lata lecą, wszystko się zmienia, a TeamSpeak… stoi w miejscu. Przynajmniej w kwestii wyglądu. Dla niektórych nie jest to oczywiście wyznacznik, czy komunikator jest dobry, czy nie - ale trzeba przyznać, że wygląd w stylu Windowsa 95 nie jest tym, z czego można się cieszyć w 2021 roku. Wizualnie TeamSpeak odbiega od obecnych standardów, które znamy chociażby z Discorda. Jeśli jednak chodzi o rzeczy, które według producenta TeamSpeaka są lepsze od konkurencji, to…

Czy TeamSpeak jest bezpieczny?

Na stronie głównej komunikatora trudno nie zauważyć informacji o zabezpieczeniach klasy wojskowej. Co to tak właściwie oznacza? Nie jest to na szczęście nazwa, która ma brzmieć “groźnie” i niczego sobą nie prezentuje.

Szyfrowanie na poziomie wojskowym rzeczywiście istnieje - i to nie tylko na TeamSpeaku. Oznacza ono szyfrowanie AES-256.

Szyfrowanie AES-256 Szyfrowanie AES-256 jest zatwierdzone przez Narodową Agencję Bezpieczeństwa (NSA) i powszechnie stosowane do zabezpieczania informacji na poziomie ściśle tajnym. Rządy, banki, czy siły zbrojne stosują to szyfrowanie do zabezpieczania poufnych danych. Szyfr AES-256, według Microsoftu, nigdy nie został złamany. Żeby to nastąpiło - potrzebne są biliony terabajtów do przechowywania danych i co ważniejsze - miliardy lat.

TeamSpeak pozwala włączyć szyfrowanie AES wszystkich danych na serwerze, więc tak - naprawdę jest bezpiecznie.

Jaka jest jakość głosu na TeamSpeak?

TeamSpeak nie wyróżnia się w kwestii jakości dźwięku niczym szczególnym. Posiadacze mikrofonów za 4,99 zł nie będą brzmieć jak prezenterzy radiowi. Jest tak, jak u konkurencji - łącznie z manipulacją dźwiękiem, tj. usuwaniem echa, czy tłumieniem zakłóceń. Gracze nie powinni zaobserwować opóźnień podczas komunikacji - pod tym względem TeamSpeak z reguły nie zawodzi.

Dlaczego profesjonalni gracze korzystają z TeamSpeak?

Mimo słabnącej popularności TeamSpeak jest on stale wykorzystywany przez wiele drużyn e-sportowych podczas turniejów. Pomijając Overwatch League, w której TeamSpeak jest oficjalnym dostawcą komunikacji głosowej - powód, dla którego profesjonalni gracze wybierają ten, a nie inny komunikator może być banalny - przyzwyczajenie. Wielu e-sportowców to w końcu osoby, które zaczynały swoją karierę, kiedy jeszcze wybór komunikatorów nie był tak duży, jak teraz. Jeśli zatem od początku rozwiązanie to spełniało swoją funkcję i nie zawodziło - to po co je zmieniać? W profesjonalnym gamingu liczy się skuteczność w grze, a nie wygląd programu, który umożliwia komunikację.

Użytkownicy TeamSpeak 3 czekają 2 lata na aktualizację

TeamSpeak 3 aż prosi się o chociaż drobne odświeżenie interfejsu. Jak się okazuje - twórcy są świadomi przestarzałego wyglądu i zapowiedzieli zupełnie nową wersję popularnego komunikatora. TeamSpeak - ot, po prostu - bo tak nazywa się najnowsze wydanie został zaprezentowany w 2019 roku i otrzymał status zamkniętej bety. Obecnie mamy rok 2021 - a publicznej wersji nadal nie widać na horyzoncie.

Trudno znaleźć podobieństwa w wyglądzie do obecnie działającej wersji TS3 - w nowym TeamSpeaku zmieniono wygląd w praktycznie każdym możliwym miejscu. Zmiana kolorystyki na ciemną od razu przynosi na myśl konkurencyjnego Discorda i trudno zaprzeczyć podobieństwo. Jeśli się inspirować - to rozwiązaniami, które podobają się użytkownikom. Niezmienne pozostaje jednak doskonale znane wszystkim miłośnikom TeamSpeaka “Hey, wake up!” i wszystkie pozostałe dźwięki informujące o aktywnościach.

Czy warto wybrać TeamSpeak?

Zależy. Najsilniejszą obecnie konkurencją bez wątpienia jest Discord. Oba te komunikatory mają generalnie to samo zadanie - umożliwić komunikację podczas gry - i poza nią. Discord stał się w oczach wielu dużą platformą społecznościową, w której większość aktywności stanowi rozmowa za pośrednictwem wiadomości tekstowych. Chcesz sobie wysyłać śmieszne memy ze znajomymi? A może na serwerze dla kinomaniaków popisać o ciekawych filmach na Netflixie? W takich sytuacjach rzeczywiście Discord jest lepszym rozwiązaniem.

Jeśli potrzebujesz komunikatora, którego użyjesz tylko do rozmów podczas gry albo po prostu rozmów z grupą znajomych - naprawdę warto sprawdzić TeamSpeak.

Korzystanie z czatu tekstowego na TS jest na dalszym planie. Tutaj po prostu wchodzisz na serwer, wybierasz kanał i rozmawiasz. Świetne w swojej prostocie.

Przy odrobinie szczęścia - można w sieci trafić na opinie jakoby TeamSpeak był nowym tworem - podróbką Discorda. Jeśli jeszcze tego nie wiesz, to dla jasności - nie, Discord nie był pierwszy i oczywiście TeamSpeak nie jest jego klonem.

Jaka jest Waszym zdaniem przyszłość TeamSpeak-a? Ma jeszcze szansę wrócić na pozycję lidera albo chociaż odebrać część użytkowników konkurencji? Dajcie znać w komentarzach i zaznaczcie w ankiecie, czego używacie do komunikacji głosowej.

