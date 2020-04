Pełna absurdu i wybuchowa komedia akcji z genialnym Danielem Radcliffem. Na Guns Akimbo mieliśmy się wybrać do kina, ale wystarczy odpalić CDA Premium.

Polska premiera Guns Akimbo tylko na CDA Premium. Film jest już dostępny w VOD

Aktualna sytuacja na świecie sprawiła, że na wiele filmów poczekamy dłużej niż mieliśmy. Są jednak również takie, które zamiast w kinach, debiutują w serwisach VOD. Tak się stało na przykład z polskim slasherem W lesie dziś nie zaśnie nikt (który jest teraz jedną z nowości Netflix) i tak też stanie się z disneyowskim Artemisem Fowlem (który pojawi się w usłudze Disney+). Inny świetnie zapowiadający się tytuł zasilił dziś katalog polskiej platformy CDA Premium – to Guns Akimbo z Danielem Radcliffem w roli głównej.

W Guns Akimbo obserwujemy jak niejaki Miles, grany przez Daniela Radcliffe’a, staje się częścią krwawego przedstawienia, obserwowanego przez miliony widzów w sieci. Walczy o życie swoje i swojej byłej dziewczyny, a smaczku wszystkiemu dodaje fakt, że do jego dłoni zostały na stałe przyśrubowane… pistolety.

Zobacz najnowszy zwiastun Guns Akimbo – zwariowanego filmu z Danielem Radcliffem:

Wyreżyserowany przez Jasona Lei Howdena film Guns Akimbo to miks wybuchowego kina akcji i komedii z elementami satyry współczesnego świata i społeczeństwa. Miał trafić do polskich kin w marcu, a później termin zmieniono na połowę kwietnia. Udało się to przyspieszyć i w efekcie 9 kwietnia zadebiutował… tyle tylko, że nie w kinach, lecz w katalogu usługi CDA Premium. Obejrzyj już teraz – film dostępny jest z polskim lektorem, w jakości Full HD.

Zamiast w kinie, premiera w CDA Premium. Ten serwis ma coraz więcej do zaoferowania

Miesięczny abonament CDA Premium kosztuje 19,90 zł i zapewnia dostęp do ponad 7500 filmów, seriali i programów – w pełni licencjonowanych i bez reklam. Jeśli chcesz sprawdzić usługę, możesz skorzystać z bezpłatnego, 14-dniowego okresu próbnego. Serwis może się pochwalić jedną z największych bibliotek wśród serwisów VOD dostępnych w naszym kraju, a także sporą grupą (płacących) użytkowników – przekraczającą 230 tysięcy osób.

Oprócz katalogu filmów i seriali dużych i małych wydawnictw, serwis CDA Premium ma również coraz większą liczbę produkcji na wyłączność. Pod koniec ubiegłego roku doczekał się nawet pierwszego serialu oryginalnego.

