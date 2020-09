Konsolowa wojna, po której nic już nie było takie samo. Poznaj historię batalii pomiędzy Segą i Nintendo, którą żyli gracze w ostatniej dekadzie ubiegłego stulecia.

Console Wars to oparta na faktach opowieść o rynkowym starciu firm Sega i Nintendo, które w latach 90. ubiegłego wieku dzieliło, ale też łączyło graczy z całego świata, a przede wszystkim ze Stanów Zjednoczonych. Seth Rogen i Evan Goldberg wyprodukowali ten dokument dla amerykańskiego CBS, gdzie zadebiutuje pod koniec miesiąca. Już teraz natomiast możemy zobaczyć jego oficjalny zwiastun.

Zobacz zwiastun Console Wars:

Film wypełniony będzie reklamami z tamtego okresu, wypowiedziami samych zainteresowanych oraz smaczkami, które na pewno zainteresują miłośników elektronicznej rozrywki – przede wszystkim tej spod znaku „retro”. To kompletna kronika konfliktu, po którym branża gier wideo zmieniła się już na zawsze.

A wcześniej możesz przeczytać książkę

Na koniec informacja dla tych, którzy lubią czytać. Historię batalii japońskich gigantów w swojej książce opisał Blake J. Harris. Wojny konsolowe – bo taki tytuł nosi ta pozycja – to coś, co naprawdę warto przeczytać. Gorąco polecam! Film, który lada chwila trafi do usługi CBS All Access jest zresztą czymś w rodzaju uzupełnienia tej książki. Niestety na razie nie wiemy, czy będzie nam dane obejrzeć go (legalnie) w Polsce.

Źródło: IGN, CBS

