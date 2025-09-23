Corsair FRAME 4500X przypadnie do gustu osobom, które planują złożyć wydajny i nowoczesny komputer. Obudowa nie należy do najtańszych, ale pod względem specyfikacji oferuje naprawdę wiele możliwości.

Firma Corsair zaprezentowała nową obudowę komputerową FRAME 4500X, która rozwija modułową koncepcję znaną z wcześniejszego modelu FRAME 4000D. Konstrukcja mid-tower została wyposażona w panoramiczny panel szklany obejmujący front i bok obudowy, co pozwala na pełną ekspozycję wnętrza. Ściankę można łatwo zdemontować, co ułatwia montaż podzespołów.

Na przednim panelu I/O znajdują się dwa porty USB 3.2 Gen 1, jedno złącze USB 3.2 Gen 2 Type-C, gniazdo słuchawkowe/mikrofonowe oraz przycisk zasilania. Obudowa jest zgodna z płytami głównymi z odwróconym złączem (ASUS, Gigabyte, MSI) i oferuje rozbudowane opcje prowadzenia kabli z wykorzystaniem rzepów.

Dużo miejsca na podzespoły

Wnętrze obudowy zapewnia do 460 mm przestrzeni na kartę graficzną. W zestawie znajduje się regulowane ramię stabilizujące GPU, które zapobiega przeciążeniu złącza PCIe. Dla przechowywania danych przewidziano możliwość montażu jednego dysku 3,5” oraz dwóch 2,5”.

Efektywne chłodzenie podzespołów

Obudowa wspiera system montażu wentylatorów InfiniRail – regulowaną szynę umieszczoną na górze, pozwalającą na instalację 120- lub 140-milimetrowych wentylatorów w dowolnej pozycji. W standardzie FRAME 4500X wyposażono w trzy wentylatory wlotowe RS120-R PWM ARGB lub w wersji alternatywnej – iCUE LINK LX120-R RGB z odwróconym wirnikiem. Konstrukcja umożliwia montaż maksymalnie 10 wentylatorów 120 mm lub 5 w rozmiarze 140 mm. Dodatkowe uchwyty umieszczono również przy osłonie zasilacza, aby poprawić chłodzenie karty graficznej.

Specyfikacja obudowy Corsair FRAME 4500X

Format obudowy: Mid-Tower

Kolor: czarny/biały

Materiały: stal, szkło hartowane, 3D-Y Airflow Steel, plastik

Obsługiwane płyty główne: Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, E-ATX (305 × 277 mm)

Obsługa płyt głównych z odwrotnym złączem: tak

Wymiary: 478 × 499 × 246 mm

Waga: 14,36 kg

Panele Lewy bok: szkło hartowane Prawy bok: stal Okno: szkło hartowane

Chłodzenie i wentylatory Wentylatory w zestawie: iCUE LINK LX Series Obsługa wentylatorów: Przód: brak Dół: 3 × 120 mm lub 1 × 140 mm Tył: 1 × 120 mm lub 1 × 140 mm Bok: 3 × 120 mm lub 2 × 140 mm Góra: 3 × 120 mm lub 2 × 140 mm Obsługa chłodnic: Góra: 360 / 280 / 240 mm Bok: 360 / 280 / 240 mm Tył: 140 / 120 mm Przód i dół: brak Filtry przeciwkurzowe: tak

Kompatybilność sprzętowa Maks. długość GPU: 460 mm Maks. wysokość coolera CPU: 185 mm Maks. długość PSU: 250 mm Kieszenie na dyski: 1 × 3,5" + 2 × 2,5" Sloty rozszerzeń: 7 poziomych lub 3 pionowe (riser sprzedawany osobno) Obsługa montażu pionowego GPU: tak

Złącza i panel przednim panelu 1 × USB 3.2 Gen 2 Type-C 2 × USB 3.2 Gen 1 Type-A 1 × audio in/out

Przestrzeń na prowadzenie kabli: 37 mm

System RapidRoute: brak

FRAME 4500X należy do systemu modułowych obudów FRAME, co umożliwia wymianę i rozbudowę wybranych elementów w przyszłości. Model dostępny jest w czarnej i białej wersji kolorystycznej. Cena wariantu standardowego wynosi 1160 zł, natomiast edycja iCUE LINK kosztuje ok. 1600 zł. Obudowa objęta jest dwuletnią gwarancją producenta.