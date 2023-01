Myślicie, że nic ciekawego nie dzieje się w zasilaczach komputerowych? Nic bardziej mylnego! Firma Corsair przygotowuje nową serię zasilaczy, w której wprowadzi istotną zmianę w budowie.

Chodzi o modele Corsair RMx SHIFT, czyli specjalne wersje zwykłych modeli Corsair RMx (kiedyś testowaliśmy podobny model Corsair RM850i). To może być największa rewolucja na rynku zasilaczy od lat.

Corsair zadziwia - innowacyjny pomysł na zasilacz

Modele z dopiskiem SHIFT mają wyróżniać się obróconym panelem ze złączami – ten zostałby przeniesiony na boczną ściankę, co mogłoby ułatwić podłączenie przewodów w komputerze (pod warunkiem, że w obudowie znalazłoby się odpowiednio dużo miejsca za tylną ścianką).

Według ujawnionych informacji, nowe jednostki miałyby być zgodne ze standardem ATX 3.0. Znajdziemy tutaj również przewód Corsair Type 5 Gen 1 micro-fit PSU do podłączenia nowych kart graficznych GeForce RT 4000.

Pozostała część specyfikacji wygląda podobnie do zwykłych modeli Corsair RMx. Sprawność energetyczną zasilaczy potwierdzono certyfikatem 80 PLUS Gold. Do chłodzenia wykorzystano 140-milimetrowy wentylator z łożyskiem FDB.

Wiemy, że w planach producenta są trzy modele: 850 W, 1000 W i 1200 W. Szczegóły dotyczące dostępności jeszcze nie są znane. Czekamy zatem na oficjalną prezentację jednostek.

Źródło: Twitter @ momomo_us