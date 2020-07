Dobra kamerka internetowa to taka, która oferuje wysoką jakość obrazu i dźwięku, a do tego jest prosta w konfiguracji. Creative Live! Cam Sync 1080p zdaje się spełniać te wymogi.

Creative Live! Cam Sync 1080p – wideorozmowy w rozdzielczości Full HD

Kamera Creative Live! Cam Sync 1080p – jak sama nazwa wskazuje – nagrywa obraz w rozdzielczości Full HD (1920 x 1080 pikseli), cechując się przy tym płynnością na poziomie 30 klatek na sekundę. To jakość, która będzie zupełnie wystarczająca (a nawet więcej niż wystarczająca) podczas firmowych telekonferencji, zdalnych lekcji i wykładów czy towarzyskich wideorozmów z rodziną lub przyjaciółmi. Plusem jest też całkiem szerokie pole widzenia – 77 stopni. Dzięki niemu z powodzeniem pogadamy ze sobą całymi rodzinami lub zespołami.

Istotne jest nie tylko to, jak nas widać, ale też to, jak nas słychać. W przypadku nowej kamerki Creative nie mamy się raczej o co martwić. Producent postarał się o podwójny mikrofon, mający rejestrować czysty i wyraźny głos, a nawet „wychwytywać niuanse i poprawiać mowę”, jak czytamy w oficjalnym opisie. Ale to wciąż nie wszystko, bo na listę atutów tego urządzenia wpisujemy jeszcze cztery punkty:

prawidłowe działanie od razu po wyjęciu z pudełka i podłączeniu do komputera,

pełna kompatybilność z komunikatorami Skype, Microsoft Teams, Messenger, Zoom i Cisco WebEx,

osłona obiektywu, chroniąca przed kurzem i podglądaniem, a także…

regulowana konstrukcja – o 360 stopni w poziomie i 30 stopni w pionie.

Ile kosztuje kamerka Creative Live! Cam Sync 1080p?

Specyfikacja może się więc podobać. A cena? Ta nie należy do najniższych, ale to uzasadnione. Konkretnie za Creative Live! Cam Sync 1080p trzeba zapłacić 299 złotych.

Źródło: Creative, informacja własna

Sprawdź też nasz poradnik: