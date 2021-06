Sound Blaster X4 to najnowszy reprezentant marki, która wielu osobom jednoznacznie kojarzy się z wysoką jakością dźwięku. Firma Creative chwali się, że udało jej się wejść na jeszcze wyższy poziom – poprawki nie ominęły żadnego z elementów.

Sound Blaster X4 – zewnętrza karta dźwiękowa wyższej klasy

Creative Sound Blaster X4 to zewnętrzna karta dźwiękowa podpinana do peceta lub konsoli przez USB. Następca ciepło przyjętej „X-trójki” ma zaoferować dźwięk jeszcze wyższej jakości i to niezależnie od tego, jakie głośniki lub słuchawki do niego podłączysz. Bez problemu radzi sobie nawet z zestawami klasy studyjnej o impedancji do 600 omów, a rozdzielczość, jaką jest w stanie obsłużyć, to 24-bit/192 kHz. Może też pochwalić się dynamiką na poziomie 114 dB i THD+N w okolicach 0,001%.

Karta jest przygotowana na obsługę 7.1-kanałowych głośników, by dostarczać dźwięk przestrzenny. Producent postarał się o przetwarzanie Surround Virtualization i kodowanie Dolby Digital Live, a dzięki Super X-Fi potrafi odtworzyć wrażenia odsłuchowe wielogłośnikowego systemu na słuchawkach.

Sound Blaster X4 oddaje do twojej dyspozycji wyjścia na głośniki przednie, tylne, centralne, niskotonowe i boczne, wyjście optyczne TOSLINK, gniazdo zestawu słuchawkowego, wejście mikrofonu oraz złącze Combo (optyczne/liniowe). Pozwala też na łatwą kontrolę głośności pomiędzy dwoma źródłami dźwięku, a do regulacji służy pokrętło. Na uwagę zasługuje także automatyczne wyciszanie mikrofonu, jak również dwukierunkowe tłumienie szumów, a autorskie oprogramowanie SmartComms Kit pozwala na korzystanie z najrozmaitszych funkcji inteligentnych i korektorów.

Ile kosztuje Creative Sound Blaster X4?

Karta dźwiękowa Creative Sound Blaster X4 kosztuje 659 złotych. Jest już dostępna w sprzedaży – na oficjalnej stronie producenta.

Źródło: Creative