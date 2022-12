Crime Boss: Rockay City to jedna z największych sensacji gali The Game Awards 2022. Wtedy zobaczyliśmy zwiastun, dziś możemy obejrzeć także gameplay, a przy okazji twórcy ujawnili jeszcze wymagania sprzętowe.

Crime Boss: Rockay City coraz mniej tajemnicze

Zapowiedź Crime Boss: Rockay City wywołała niemały szum podczas gali The Game Awards 2022. Oto okazało się bowiem, że w jednej grze pojawi się cała aktorska śmietanka kina gangsterskiego z przełomu XX i XXI wieku. Michael Madsen wystąpi w roli głównej, a towarzyszyć mu będą między innymi Kim Bassinger, Danny Trejo, Michael Rooker oraz Chuck Norris.

Od początku wiedzieliśmy, że będzie to gangsterska gra akcji, ale sama rozgrywka była dla nas wielką niewiadomą. Aż do teraz: wreszcie możemy zobaczyć gameplay. W sieci pojawił się około 6-minutowy materiał wideo, pokazujący to, jak będzie wyglądać zabawa w Crime Boss: Rockay City. Zatem nie przedłużajmy, oglądajmy…

Zobacz 6-minutowy gameplay Crime Boss: Rockay City

Jak widać, będzie to gra, której głównym elementem będą napady. Podczas nich będziemy kraść wszystko: od gotówki, przez narkotyki, po bezcenne artefakty. Bawić będzie można się w pojedynkę, choć pewnie najwięcej zabawy da wspólna rozgrywka ze znajomymi w trybie kooperacyjnym.

Znamy już wymagania Crime Boss: Rockay City

Przy okazji firma 505 Games podzieliła się z nami wymaganiami. Biorąc pod uwagę to, jak wygląda ta gra, są one zaskakująco wysokie. Mimo wszystko nawet kilkuletni pecet powinien sobie poradzić z Crime Boss: Rockay City. Spójrz…

Konfiguracja minimalna:

System operacyjny: Windows 10

Procesor: Intel Core i7-4790 lub AMD Ryzen 5 1600

Pamięć: 16 GB RAM i 90 GB miejsca na dysku

Karta graficzna: GeForce GTX 1650 lub Radeon RX 570

Konfiguracja zalecana:

System operacyjny: Windows 10

Procesor: Intel Core i5-10600K lub AMD Ryzen 5 3600XT

Pamięć: 16 GB RAM i 90 GB miejsca na dysku

Karta graficzna: GeForce GTX 1070 lub Radeon RX Vega 56

Gra Crime Boss: Rockay City zadebiutuje na rynku 28 marca 2023 roku. Początkowo tylko na pecetach, by z czasem trafić także na konsole obecnej generacji: PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S. Niestety na razie twórcy nie planują polskiej wersji językowej.

Źródło: GameSpot, Dark Side of Gaming