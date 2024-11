Cyberpunk 2077 – Gra Planszowa wkracza w kolejną fazę: ruszyła przedsprzedaż na platformie Gamefound. Oczekiwania względem projektu są wysokie o czym świadczy zebrana kwota w kampanii crowdfundingowej. Oto wszystko, co musisz wiedzieć o planszówce Cyberpunk 2077.

Cyberpunk 2077 – Gra Planszowa zamyka etap kampanii crowdfundingowej w spektakularnym stylu, dodajmy. Ponad 26 tys. osób wpłaciło pieniądze na planszówkę tworzoną przez poznańskie studio Go On Board przy wsparciu CD Projekt Red. Zebrana kwota robi wrażenie – ponad 7,7 mln dolarów. W praktyce oznacza to, że minimalny próg potrzebny do sfinansowania gry planszowej został przebity o 7600 proc. To zdecydowanie jedna z największych kampanii crowdfundingowych gier planszowych.

Cyberpunk 2077 – Gra Planszowa w szczegółach

Dzieło polskiego studia to adaptacja gry wideo Cyberpunk 2077, która błyskawicznie zdobyła popularność i obecnie jest rozpoznawalną marką w świecie gier. W tej taktycznej grze akcji, której fabuła napędza rozgrywkę, gracze tworzą zespół do czterech edgerunnerów (choć gra oferuje również opcję dla pojedynczego gracza), aby przeżyć ekscytującą kampanię opartą na motywach z gry wideo.

Cyberpunk 2077 – Gra Planszowa łączy elementy akcji i przygody. 25 unikalnych scenariuszy kampanii fabularnej umożliwia drużynie hakowanie danych z korporacyjnych serwerów, prowadzenie pojazdów Basilisk i Minotaury, a także walkę z cyberpsychotykami i potężnymi bossami.

Rozgrywka miesza etapy z ograniczonym czasowo walkami w systemie turowym z cooldownami, co pozwala graczom na chwilę oddechu, ocenę sytuacji na planszy i podjęcie kolejnych kroków. Wrogie korporacje zrobią wszystko, by zatrzymać intruzów i zamknąć przed nimi drogi ucieczki. Gracze mają także możliwość kreowania własnych scenariuszy dzięki Generatorowi Misji Afterlife, który umożliwia dostosowanie wyzwań do osobistych preferencji.

W przerwach między misjami, drużyna może eksplorować Night City i zaopatrywać się w potrzebne wyposażenie. Edgerunnerzy mają możliwość zakupu broni, kart do craftingu oraz quickhacków, a także mogą odwiedzać ripperdoców, którzy zainstalują im cyberwszczepy. Każde z tych narzędzi nie tylko umożliwia osiągnięcie celów misji, ale również pozwala na spektakularne demonstracje umiejętności w trakcie walki. Dla drużyn szukających dodatkowych przygód, miasto oferuje możliwość zanurzenia się w futurystyczne opowieści pełne klimatu Cyberpunka.

Fabuła w Cyberpunk 2077 – Gra Planszowa

Jeśli chodzi o fabułę, to odbiega ona od tej z gry wideo, oferując alternatywny rozwój wydarzeń. Kiedy młodzi edgerunnerzy szykują się do napadu na Konpeki Plaza, niespodziewanie kontaktuje się z nimi Widzący, enigmatyczny fixer, który ostrzega ich przed pułapką na misji.

W odpowiedzi V i Jackie postanawiają odstąpić od zlecenia Dextera i tworzą nową drużynę z Judy oraz Panam. Gracze mają również możliwość wyboru innych członków zespołu spośród znanych i ulubionych postaci, takich jak Goro Takemura, Alt Cunningham, River Ward, T-Bug czy Dante Caruso. Po wybraniu odpowiedniego edgerunnera, gracze wyruszają w pełną adrenaliny przygodę, aby ukraść tajną broń należącą do korporacji Arasaki, będącej głównym antagonistą gry.

Przedsprzedaż Cyberpunk 2077 – Gra Planszowa

Studio Go On Board właśnie rozpoczęło przedsprzedaż na platformie Gamefound występującą pod nazwą Late Pledge. To kolejna szansa na wsparcie projektu oraz możliwość uzyskania większości treści i korzyści, które otrzymali uczestnicy kampanii.

Każda osoba, która teraz zdecyduje się zakupić Cyberpunka 2077 – Grę Planszową w przedsprzedaży, otrzyma szereg darmowych dodatków, które zostały odblokowane podczas oryginalnej kampanii dzięki osiągnięciu określonych celów finansowych. Niektóre z tych dodatków będą dostępne do zakupu oddzielnie w sprzedaży detalicznej, a inne nie pojawią się w sklepach wcale. Jedyną możliwością zdobycia ich jest zamówienie gry bezpośrednio przez platformę Gamefound od studia Go On Board.

Oprócz 60 bezpłatnych dodatków, Go On Board udostępniło również trzy płatne rozszerzenia do gry: Johnny Silverhand (dostępny w dwóch różnych wersjach), Edgerunners oraz Widmo wolności. Każde z tych rozszerzeń wzbogaca grę o nowe postaci, mechaniki oraz dodatkową zawartość.

