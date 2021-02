Ostatnio pojawiły się niepokojąco brzmiące doniesienia, iż Cyberpunk 2077 ma lukę w zabezpieczeniach. Niestety szybko potwierdzili je twórcy gry, jednocześnie obiecując jak najszybszą zmianę takiego stanu rzeczy. Ostatecznie potrzeba było na to około 3 dni. Właśnie wydany został hotfix 1.12, który nie przynosi zmian dotyczących rozgrywki, ale jak ładnie ujęto to w oficjalnym komunikacie „naprawia podatności kodu, które mogły być wykorzystane do zdalnej egzekucji kodu”.

Hotfix 1.12 is now available on PC!



This update addresses the vulnerability that could be used as part of remote code execution (including save files):

- Fixed a buffer overrun issue.

- Removed/replaced non-ASLR DLLs.