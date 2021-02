Cyberpunk 2077 ma lukę w zabezpieczeniach

W ostatnich godzinach do sieci zaczęły trafiać informacje sugerujące, iż w kodzie Cyberpunk 2077 znajduje się ścieżka, którą mogą wykorzystać cyberprzestępcy. Niestety okazały się one trafne. CD Projekt RED wydało oficjalny komunikat, w którym przestrzega graczy przed instalacją modyfikacji. To właśnie dzięki nim cyberprzestępcy są w stanie narobić szkód i to nie byle jakich, bo możliwe jest zdalne uzyskanie dostępu do komputera gracza.

Oczywiście nie chodzi tutaj o każdą modyfikację, ale tę, która zostałaby „wzbogacona” przez szkodliwe pliki. CD Projekt RED mówi tutaj o modyfikacjach z nieznanych źródeł, chociaż ich weryfikację zostawia samym zainteresowanym. Warto się wstrzymać, tym bardziej, że wedle polskiego studia jak najszybciej wydane zostaną odpowiednie poprawki.

Co więcej, to samo dotyczy także save'ów, bo i one mogą zostać przez hakerów spreparowane, a ich pobranie prowadzić do tych samych konsekwencji dla gracza. Najprawdopodobniej tu zagrożeni są nie tylko posiadacze PC, ale też konsol PlayStation.

If you plan to use @CyberpunkGame mods/custom saves on PC, use caution. We've been made aware of a vulnerability in external DLL files the game uses which can be used to execute code on PCs. Issue will be fixed ASAP. For now, please refrain from using files from unknown sources.