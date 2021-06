W końcu możemy to oficjalnie potwierdzić – po prawie pół roku nieobecności w PS Store, najnowsza produkcja studia CD Projekt Red – Cyberpunk 2077 – ponownie zawita do sklepu SONY.

Cyberpunk 2077 powróci do PS Store w przyszłym tygodniu

Tak szybkiego obrotu spraw chyba nikt się nie spodziewał. Zaledwie wczoraj informowaliśmy Was o tym, że SONY zaktualizowało kartę produktu Cyberpunk 2077, udostępniając przy tym opcję dodania gry do listy życzeń, co mogło sugerować, że wkrótce Cyberpunk 2077 ponownie zawita do PS Store. Na oficjalne potwierdzenie tych informacji nie musieliśmy na szczęście długo czekać. Studio CDP Red przekazało w komunikacie giełdowym, że produkcja trafi ponownie do sklepu SONY już 21 czerwca 2021 roku.

Cyberpunk 2077 wraca, a SONY ostrzega

Fakt, że Cyberpunk 2077 wraca do PS Store, potwierdziło samo SONY. Japoński gigant ostrzegł przy tym, że gracze dalej mogą doświadczać problemów wydajnościowych jeśli chodzi o wersję na PS4. Na sam koniec SONY dodało, że CDP Red nadal będzie pracował nad poprawą wydajności i stabilności produkcji, zalecając przy tym, aby grę uruchomić na PS4 Pro lub (jeśli jesteście wśród szczęśliwców) na PS5.

Co sądzicie? Wypróbujecie Cyberpunk 2077 na konsolach SONY? Jeśli tak, to na jakiej? Dajcie znać w komentarzach!

