Chociaż od premiery Cyberpunk 2077 minęło już trochę czasu, wciąż jest ona szeroko komentowana. Nawet jeśli ktoś będzie akcentował jej ciemną stronę, koniec końców twórcy zapiszą tę grę na konto swoich sukcesów. Dużych sukcesów.

Cyberpunk 2077 największą cyfrową premierą w historii gier

Niektórzy dzielą Cyberpunk 2077 niemalże na dwie gry. Bardzo dobrą i świetnie wyglądającą na PC, a z drugiej strony wypadającą bardzo źle na konsolach, na tych z poprzedniej generacji dla niektórych wręcz niegrywalną. Wciąż trwają prace nad poprawkami i zapewne szybko się nie skończą. CD Projekt RED oraz CD Projekt muszą mierzyć się ze sporą krytyką, ale jednocześnie mogą cieszyć się z danych dotyczących sprzedaży. Koszt produkcji i reklamy zwrócił się dzięki przedsprzedaży na poziomie 8 mln egzemplarzy, nieco później podano, iż po 10 dniach od premiery było już 13 mln nabywców gry. Teraz bardzo ciekawe liczby ujawnia SuperData.

Uwzględniając cyfrową sprzedaż Cyberpunk 2077 w grudniu oszacowano, iż wyniosła ona około 10,2 mln egzemplarzy. Oznacza to, że Cyberpunk 2077 może pochwalić się mianem największej cyfrowej premiery w historii całej branży - biorąc pod uwagę zarówno wysokość sprzedaży, jak i przychody.

„Udana kampania marketingowa i reputacja gry Wiedźmin 3: Dziki Gon dostarczyły rozgłosu niezbędnego do tego aby tytuł CD Projekt RED pobił rekordy pomimo problemów, takich jak kłopoty z wydajnością na konsolach, powszechnie występujące błędy i nieokreślone czasowo usunięcie gry z PlayStation Store.”

Sprzedaż Cyberpunk 2077 najlepsza na PC

Przy takich informacjach często padają pytania o to, jak dany wynik rozkłada się pomiędzy poszczególne platformy. Tutaj od razu otrzymujemy odpowiedź, przynajmniej częściową.

Wedle danych SuperData, około 80% cyfrowej sprzedaży Cyberpunk 2077 to zasługa graczy preferujących PC. Bez wątpienia można mówić o dominacji. Co więcej, wcale nie wygląda to niewiarygodnie. Już przy podsumowaniu przedsprzedaży podawano, iż z jej ogólnego wyniku 59% to właśnie wersje na PC. Nic dziwnego w tym, że po premierze i wyjściu na jaw sytuacji z wydaniami konsolowymi, a także usunięciu gry z PlayStation Store dominacja PC jeszcze się nasiliła. Tytuł najszybciej sprzedającej się gry na PC został przypisany Cyberpunk 2077 już wcześniej.

Wielu z Was zdecydowało się na zakup Cyberpunk 2077. Dołożyliście swoją cegiełkę do sukcesu wersji PC, a może jednak sięgnęliście po wersję na jedną z konsol?

Źródło: superdata

Warto zobaczyć również: