Blizzard pochwalił się rekordem sprzedaży World of Warcraft: Shadowlands. Radość nie trwała jednak długo, bo po kilku dniach został on utracony na rzecz CD Projekt oraz Cyberpunk 2077.

World of Warcraft: Shadowlands, przez chwilę, najszybciej sprzedającą się grą na PC

W listopadzie zadebiutował World of Warcraft: Shadowlands, ósmy już dodatek do gry, która nie wymaga bliższego przedstawiania. Szybko okazało się, że zostanie on zapisany na konto sukcesów studia Blizzard. Jak bowiem podano w oficjalnym komunikacie, już w dniu premiery sprzedało się ponad 3,7 miliona egzemplarzy. To świetny wynik, bo dawał World of Warcraft: Shadowlands tytuł najszybciej sprzedającej się gry na PC w historii.

„Wejście w ten zupełnie nowy wymiar uniwersum Warcraft wraz z milionami graczy na całym świecie było dla nas ogromnym przeżyciem. Co najmniej równie satysfakcjonująca była dla nas świadomość, że graczom podobają się nowe funkcje i zawartość dodatku Shadowlands – bez względu na to, czy właśnie stawiają oni swoje pierwsze kroki w WoW i trafili na Wyspę Wygnańców (Exile's Reach), czy są weteranami serii i odkrywają nowe możliwości swoich bohaterów po wstąpieniu do jednego z paktów. A dopiero się rozkręcamy.” - J. Allen Brack, prezes Blizzard Entertainment

Teraz zaszczytne miano dzierży Cyberpunk 2077

Wcześniej rekord należał do Diablo III (ponad 3,5 miliona egzemplarzy w dniu premiery), a więc również do produkcji studia Blizzard. Obecnie miano najszybciej sprzedającej się gry na PC w historii może pochwalić się jednak Cyberpunk 2077. I wspomniany wyżej wynik przebito znacznie, bo można mówić tutaj o około 4,7 mln egzemplarzy. To 59% z 8 mln, o których powiedziano już wcześniej uwzględniając wszystkie platformy docelowe.

„Sprzedaliśmy rekordową liczbę kopii PC - to najlepiej sprzedająca się gra PC w historii - chociaż gra jest wieloplatformowa, to sama część PC już pobiła rekord. Mam nadzieje, że przyjdą kolejne.” - Adam Kiciński, prezes CD Projekt

Niestety, trudno twierdzić, że CD Projekt i CD Projekt RED mają obecnie same powody do radości. Zmartwień im nie brakuje. Głównie z racji faktu, iż wersja PC została przyjęta ciepło (chociaż idealna z pewnością nie jest), ale w przypadku wersji na konsole można mówić o kompromitującej wręcz jakości rozgrywki. Twórcy wydali nawet stosowne oświadczenie z przeprosinami, ale dla wielu graczy nie ma to większego znaczenia, są mocno rozczarowani. Gra będzie łatana kolejnymi poprawkami, które mają przybliżyć wersje na Xbox One i PlayStation 4 do tych z PC czy nowych konsol. Oczywiście o identycznej jakości nie może być mowy, ale przydałoby się chociaż minimum przyzwoitości.

