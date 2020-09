Xbox Smart Delivery to funkcja sprawiająca, że kupujesz grę, a nie jej określoną wersję. Gdy kupisz grę na Xbox One, otrzymasz dostęp do jej nowego wydania na Xbox Series X|S za darmo.

Co to jest Smart Delivery (inteligentne pobieranie)?

Smart Delivery to funkcja pozwalająca grać na konsoli Xbox Series X lub Xbox Series S w gry kupione na Xbox One – w ich najnowszych, next-genowych wersjach i bez jakichkolwiek dodatkowych opłat.

Dotyczy to zarówno wydań pudełowych, jak i cyfrowych (jak również pozycji z katalogu usługi Xbox Game Pass). Co więcej, taką aktualizację otrzymujesz od razu w dniu premiery – w momencie więc gdy zainstalujesz w domu nową konsolę, będziesz mógł od razu przenieść na nią swoją bibliotekę i sprawdzić jej pozycje w najładniejszych i najbardziej dopracowanych wydaniach.

Wiele produkcji, które ukazały się niedawno lub ukażą się w niedalekiej przyszłości, trafia zarówno na konsole ósmej i dziewiątej generacji. I jeśli chcesz zacząć zabawę na aktualnym sprzęcie, a po przesiadce nie chcesz płacić drugi raz za ulepszoną wersję, to Xbox Smart Delivery daje ci gwarancję, że zawsze możesz grać w najlepsze wersje swoich gier. Oczywiście o ile dane tytuły obsłużą tę funkcję. No właśnie…

Jakie gry obsługują funkcję Smart Delivery na Xbox Series X|S? Assassin’s Creed Valhalla

Balan Wonderworld

Borderlands 3

Call of the Sea

Chorus

CrossfireX

Cyberpunk 2077

Destiny 2

DiRT 5

Echo Generation

ExoMecha

Far Cry 6

Forza Horizon 4

Gears 5

Gears Tactics

Grounded

Halo Infinite

Hello Neighbor 2

Hitman 3

Immortals Fenyx Rising

Marvel’s Avengers

Metal: Hellsinger

Ori and the Will of the Wisps

Phantasy Star Online 2 New Genesis

Pragmata

Psychonauts 2

Rainbox Six Siege

RIDE 4

Riders Republic

Scarlet Nexus

Sea of Thieves

Second Extinction

Tetris Effect: Connected

The Ascent

The Gunk

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2

Watch Dogs: Legion

Yakuza: Like a Dragon

Jak widać, lista nie jest jak na razie szczególnie długa, ale to ma się z czasem zmieniać. Do tego na Xbox Series X i Xbox Series S możesz zagrać tak naprawdę w tysiące gier z Xbox One, Xbox 360 i pierwszego Xboksa w ramach wstecznej kompatybilności. A skoro już przy tym jesteśmy, to czas odpowiedzieć na pytanie…

Smart Delivery a kompatybilność wsteczna – czym to się różni?

Choć inteligentne pobieranie może brzmieć podobnie do kompatybilności wstecznej, są pewne istotne różnice. W przypadku tej drugiej możesz po prostu grać w grę ze starszego Xboksa na nowym. Jest to jednak dokładnie ta sama jej wersja. Inaczej jest w przypadku Smart Delivery – dzięki tej funkcji otrzymujesz dostęp do ulepszonej wersji, stworzonej z myślą o konsoli nowej generacji.

Smart Delivery może również oferować dodatkowe rozwiązania, ale to już zależy od woli twórców. Jakie na przykład? Ano choćby wznawianie rozgrywki w miejscu, w którym zakończyło się ją na starszym urządzeniu (taka opcja została potwierdzona w przypadku Cyberpunk 2077).

