Nowość przedstawiona właśnie przez YouTube dotyczy przede wszystkich twórców prowadzących transmisje na żywo. Dedykowana sekcja do zadawania pytań transmitującemu jest nowością, która może zwiększyć konkurencyjność z Twitchem.

Streamowanie to nie tylko Twitch. YouTube też chce mieć swój udział

Do tej pory najpopularniejszą platformą do streamowania gier, rozmów, ale też codziennego życia jest Twitch. Platforma należąca do Amazon (która przyciąga dodatkowo atrakcyjnymi ofertami w Amazon Prime) zbiera przed ekranami komputerów, smartfonów i telewizorów największe grono widzów.

Niemniej, popularny jest również YouTube, który poza treścią na żądanie - pozwala też prowadzić twórcom transmisje na żywo. Nowa funkcja Live Q&A ma znacznie usprawnić tzw. live’y.

Live Q&A na YouTube to nowe narzędzie dla streamerów

Platformy do streamowania mają to do siebie, że komunikacja pomiędzy twórcą a widownią przebiega właściwie wyłącznie za pośrednictwem czatu, który w przypadku popularnych transmisji jest wyjątkowo trudny do śledzenia.

W związku z tym, YouTube zdecydowało się wprowadzić dedykowany widok Live Q&A, który pozwoli oddzielić rozmowy widzów prowadzone pomiędzy sobą od pytań bezpośrednio skierowanych do nadającego.

Platforma w materiale promocyjnym udowadnia, że Live Q&A nie będzie istotnie wpływać na interfejs streamu. Odpowiednia sekcja pojawi się na górze czatu, a w niej gromadzone będą pytania.

Twitch raczej nie ma powodów do obaw i nie zostanie odsunięty z pozycji lidera

Prób przejęcia stanowiska najpopularniejszego serwisu do streamowania podejmował się już Facebook ze swoją platformą Gaming. Bezskutecznie, jak widać - bo po FB Gaming pozostały dziś tylko wspomnienia.

YouTube może zatem stale rozwijać swoje narzędzia do streamowania, ale wciąż pozostanie serwisem agregującym wideo. W porównaniu z Twitchem, którego główna działalność opiera się na transmisjach na żywo - zagrożenie ze strony YT wydaje się w takim razie nie istnieć.

Niemniej jednak, nowa funkcja Live Q&A, która powinna już być dostępna w panelu transmisji na żywo, z pewnością zostanie doceniona przez twórców, bo znacznie usprawni kontakt z widownią.

