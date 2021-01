Studio Dark Lord pracuje nad grą Glitchpunk, w której rozgrywka podobna do tej z GTA 2 zostanie połączona z cyberpunkowymi klimatami. Co z tego wyjdzie? Przekonamy się już wkrótce.

Glitchpunk kolejnym ciekawym polskim projektem

Pamiętacie jeszcze GTA 2? Bo o Cyberpunk 2077 to słyszał już chyba każdy. Dlaczego obydwa te tytuły, które dzieli ponad 20 lat pojawiają się teraz w jednym wątku? Nie da się ukryć, że przychodzą na myśl patrząc na zapowiedzi Glitchpunk. Gra powstaje w studiu Dark Lord, a wydana zostanie przez Daedalic Entertainment. Jaką zabawę zaoferuje?

Pod względem mechaniki niemal identyczną do tej, z jaką mieliśmy do czynienia w GTA 2. Będzie to więc gra akcji przedstawiona z lotu ptaka. Inne będą klimaty, cyberpunkowe z uszkodzonym androidem osadzonym w roli głównej. Uszkodzonym w tym sensie, że zdolnego do sprzeciwienia się oprogramowaniu i decydowania o swoim losie. Sami twórcy przedstawiają Glitchpunk jako „ucztę dla fanów wysokooktanowej akcji, wybuchowych strzelanin i cyberpunkowej estetyki”. Nie zabraknie sporej dawki brutalności, broni białej i palnej oraz opcji korzystania z pojazdów, którymi też można będzie siać spustoszenie na ulicach aż 4 miast. Fabuła również ma odegrać istotną rolę i w zależności od postępowania prowadzić do różnych zakończeń.

Premiera Glitchpunk już wkrótce, na Steam

Co sądzicie o takim pomyśle? Jest potencjał? Na odpowiedzi nie będziemy musieli czekać szczególnie długo. Glitchpunk ma zadebiutować na Steam już w drugim kwartale tego roku, początkowo będzie oferowany w ramach programu Early Access.

Co więcej, w tym przypadku nikt nie będzie musiał kupować kota w worku. Na początku lutego ma pojawić się możliwość przetestowania Glitchpunk w wersji demo.

Źródło: Daedalic Entertainment

