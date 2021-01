CD Projekt RED udostępnił hotfix 1.11 do Cyberpunk 2077. Chociaż wprowadza on naprawdę skromną liczbę zmian, dla wielu graczy będzie zbawienny.

Kilka dni temu Cyberpunk 2077 otrzymał wyczekiwany patch 1.1. Tyle tylko, że okazał się on po pierwsze nieco mniejszy od oczekiwań, a po drugie poza poprawkami przyniósł też dodatkowe problemy. Chyba największy z nich pojawił się w zadaniu Stary znajomy, które stało się niemalże niemożliwe do ukończenia. Wygląda na to, że hotfix 1.11 to ponadprogramowa łatka, ponieważ skupia się właśnie na tym. Oby teraz już skutecznie, bo niektórzy być może pamiętają, że z wspomnianym zadaniem już wcześniej bywały problemy.

Hotfix 1.11 is available on PC, consoles and Stadia!



This update restores item randomization and fixes a bug which affected some users’ holocall with Takemura in Down on the Street quest.



Details: https://t.co/SsVYRGfdha pic.twitter.com/TAQmRilNxq — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) January 28, 2021

Hotfix 1.11 do Cyberpunk 2077 to tylko dwie poprawki

Poza tym hotfix 1.11 przynosi jeszcze jedną poprawkę, również w kwestii, która stała się problematyczna po patchu 1.1. Chodzi o mechanikę losowania przedmiotów, która została przywrócona do poprzedniego stanu. To rozwiązanie tymczasowe, kwestia wykorzystywania przeładowywania zapisów gry w celu wylosowania mocniejszych przedmiotów wydaje się póki co nierozwiązana.

Hotfix 1.11 został udostępniony na wszystkich platformach docelowych gry, na PC, konsolach oraz na Stadii.

Źródło: cyberpunk.net

