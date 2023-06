Czy pożyczki na raty mają dużą przyznawalność?

Stopień przyznawalności pozabankowych ratalnych pożyczek jest zdecydowanie wyższy w porównaniu do kredytów bankowych.

Wynika to przede wszystkim z mniej restrykcyjnego podejścia do zdolności kredytowej pożyczkobiorcy i bardziej liberalnego stosunku do opóźnień w spłacie dotychczasowych zobowiązań.

Nie oznacza to jednak, że dostępne na rynku pożyczki ratalne są przyznawane w stu procentach. Pojęcie 100% przyznawalności jest chwytem marketingowym, który ma na celu podkreślenie uproszczonego procesu wnioskowania i ograniczenia procedur do minimum formalności.

Instytucje udzielające pożyczek na raty, podobnie jak banki poddają potencjalnych Klientów badaniu zdolności kredytowej. Lustracji podlegają też bazy dłużników, a przede wszystkim BIK.

Od czego zależy uzyskanie pożyczki?

Na otrzymanie pozytywnej decyzji pożyczkowej wpływają takie czynniki jak:

wysokość i źródło dochodów,

liczba osób na utrzymaniu,

wielkość stałych miesięcznych zobowiązań,

forma i wartość potencjalnego zabezpieczenia,

i brak negatywnej historii kredytowej.

Instytucje pożyczkowe wykazują jednak dużo większą tolerancyjność, akceptując źródła dochodów nieudokumentowanych. I manifestują elastyczne podejście do statutu zawodowego, wieku Klientów, a także opóźnień widocznych w BIK.

Pożyczki ratalne - jak zwiększyć szanse na udzielenie pożyczki?

Ponadto brak możliwości spełnienia określonych wymagań w danym momencie nie dyskryminuje opcji uzyskania finansowania w przyszłości. Przyznanie pożyczki może być realne wskutek poprawy oceny pożyczkobiorcy w kryteriach wymaganych przez firmy pożyczkowe. Wpływ na zwiększenie możliwości uzyskania finansowania mają:

poprawa zdolności kredytowej

i działania pozytywnie wpływające na historię kredytową.

W przypadku wpływu na zdolność kredytową należy szczegółowo przeanalizować miesięczne domowe wydatki i wyeliminować takie, które nie są konieczne.

Natomiast negatywną historię kredytową można poprawić poprzez terminową spłatę bieżących zobowiązań, co automatycznie zwiększa punktację w BIK.

Inne czynniki wpływające na decyzję o przyznaniu pożyczki

Dodatkowo udzielenie pożyczki jest zależne od wewnętrznej polityki ustalonej przez firmę pożyczkową związanej z kryterium wiekowym. Instytucje pożyczkowe dosyć często ograniczają wiek potencjalnych pożyczkobiorców do przedziału wiekowego. 21- 70 lub 75 lat.

Kolejnym czynnikiem wpływającym na przyznawalność jest też istnienie historii występowania o pożyczki ratalne. I dotyczy to nie tylko ogólnej sytuacji Klienta, ale również konkretnej firmy pożyczkowej. Najtrudniejsza do uzyskania jest bowiem pierwsza pożyczka. W związku z tym w wielu instytucjach dla nowych klientów zarówno pożyczki ratalne, jak i przyznawane chwilówki mogą być ograniczone kwotowo.

Jaka jest przyznawalność pożyczek na raty?

W przypadku pożyczek na raty największe szanse na otrzymanie pozytywnej decyzji mają pożyczkobiorcy o dobrej historii kredytowej. Ponieważ są oni dla firm pożyczkowych bardziej wiarygodni.

Dużą przyznawalnością pożyczek cieszą się instytucje pozabankowe, które stosują bardzo łagodną politykę dotyczącą warunków udzielenia pożyczki.

Jednakże nie można wskazać konkretnej firmy pożyczkowej, ponieważ wraz ze zmieniającą się sytuacją (18 maja 2023 weszła kolejna porcja zmian w ramach tzw. ustawy antylichwiarskiej) modyfikacji ulegają również wewnętrzne regulaminy firm. Dlatego starając się o pożyczkę pozabankową, warto korzystać z narzędzia, jakim jest ranking pożyczek ratalnych.

Przed złożeniem wniosku warto również zapoznać się szczegółowo na stronach internetowych pożyczkodawców z warunkami, jakie należy spełnić, by otrzymać pożyczkę ratalną.

Co ma większą przyznawalność: chwilówka czy pożyczka ratalna?

Największa przyznawalność dotyczy pożyczek krótkoterminowych typu chwilówka. Wynika to przede wszystkim z faktu, że kwoty pożyczki są stosunkowo niskie i krótki jest też okres spłaty wynoszący najczęściej 30 dni. Dlatego firmy pożyczkowe udzielające chwilówek oceniają zdolność kredytową klienta w sposób bardzo mocno tolerancyjny, ograniczając wymagania związane z procesowaniem wniosku o pożyczkę do niezbędnego minimum formalności. Dlatego chwilówki przyznawane są średnio co czwartemu pożyczkobiorcy.

Przyznawalność pożyczek na raty. Weryfikacja Klienta

Natomiast w przypadku pożyczek na raty każda firma pożyczkowa sprawdza potencjalnego pożyczkobiorcę bardziej rygorystycznie zarówno pod kątem zdolności kredytowej, jak i obsługi dotychczasowych i obecnych zobowiązań. Pożyczki ratalne są bowiem udzielane na większe kwoty, nawet do kilkudziesięciu tysięcy złotych i na dłuższy okres spłaty. Zatem dla firm pożyczkowych wiążą się one z większym ryzykiem. Dlatego negatywną decyzję pożyczkową otrzymuje aż 9 osób na 10.

Gdzie szukać pożyczek ratalnych z dużą przyznawalnością?

Jednym z najlepszych źródeł informacji dotyczących pożyczek na raty z dużą przyznawalnością jest ranking pożyczek online. Zawiera on bowiem zestawienie ofert pożyczek na raty i chwilówek.

Jednym z najlepszych źródeł informacji dotyczących pożyczek na raty z dużą przyznawalnością jest ranking pożyczek online. Zawiera on bowiem zestawienie ofert pożyczek na raty i chwilówek.

Dobry ranking pożyczek mieści również porady związane z zaciągnięciem pożyczki. Wskazuje, które pożyczki ratalne są obecnie warte uwagi. I które firmy pożyczkowe oferują pożyczki na warunkach promocyjnych.

Oferty dostępne w powyższym rankingu przedstawiają wiele propozycji pożyczek spłacanych w ratach. I krótkoterminowych pożyczek online. W tym oferty zawierające najczęściej przyznawane chwilówki. Ponadto serwis udziela porad zwiększających szansę na przyznanie pożyczki.

Jakie są wymagania pożyczek ratalnych?

Pożyczki pozabankowe charakteryzują się prostym procedowaniem i minimalną ilością formalności. Do podstawowych wymagań rozpoczynających proces pożyczkowy należą:

złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku,

aktualny dowód osobisty i numer PESEL

i przede wszystkim posiadanie, wymaganej przez daną firmę pożyczkową zdolności do spłaty całkowitej kwoty pożyczki wraz z odsetkami i opłatami dodatkowymi.

Inne warunki wymagane przez firmy pożyczkowe

Potencjalny pożyczkobiorca powinien również posiadać konto bankowe, na które zostanie przelana kwota pożyczki. Numer telefonu komórkowego, który posłuży do zweryfikowania pożyczkobiorcy oraz aktywny adres mailowy. Dodatkowym warunkiem do otrzymania pożyczki na raty mogą być regularne wpływy na konto bankowe.

Przyznawalność pożyczek a procedury firm pożyczkowych

Jednakże każda firma pożyczkowa ma własną politykę udzielania pożyczek. Częstym warunkiem jest też odpowiedni wiek pożyczkobiorcy. Ubiegać się o pożyczkę mogą bowiem tylko i wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

Jednakże wiele firm pożyczkowych wymaga ukończenia 21 lat, a nawet 25. Ograniczenia tego typu dotyczą w wielu firmach również maksymalnego wieku potencjalnego Klienta. Dlatego przeglądając ranking, warto zwrócić uwagę na warunek pożyczkodawcy dotyczący wieku.

Ponadto niektóre firmy pożyczkowe otrzymanie pożyczki warunkują odpowiednio długim, 6-miesięcznym stażem pracy.

Koszty pożyczki. Na co należy zwracać uwagę?

Całkowita kwota pożyczki składa się z takich elementów jak: oprocentowanie, prowizja, opłaty dodatkowe dotyczące potencjalnego ubezpieczenia lub odnowienia pożyczki. Ewentualnie kosztów dodatkowego ubezpieczenia chroniącego od zagrożeń związanych ze zdrowiem i życiem pożyczkobiorcy.

Elementem najlepiej obrazującym całkowity koszt pożyczki jest Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania, w której uwzględnione są odsetki i wszystkie opłaty dodatkowe.

Ratalne pożyczki pozabankowe są bezpiecznie droższe w stosunku do kredytów gotówkowych. Niemniej jednak są bardziej dostępne.

Otrzymanie pożyczki jest bowiem możliwe przy spełnieniu minimalnych wymogów, dotyczących zatrudnienia, zdolności kredytowej i nie najlepszej punktacji scoringowej w BIK. Bardzo istotnym parametrem jest również całkowita kwota pożyczki pomniejszona o środki finansowe przelane na rachunek bankowy.

Pożyczki online - krótkie podsumowanie

Pożyczki krótkoterminowe typu chwilówki, jak i pożyczki ratalne są rozwiązaniem alternatywnym do kredytów gotówkowych. Są też łatwiej dostępne.

Do ich największych zalet należą:

szybki i uproszczony proces pożyczkowy

oraz minimum formalności, które w przypadku większości chwilówek ograniczone są wręcz do aktualnego dokumentu, jakim jest dowód osobisty.

Wiele firm pożyczkowych oferuje również pożyczki, które mają długi okres spłaty, dzięki czemu pożyczkobiorca jest w stanie bezproblemowo regulować raty miesięczne.

W przypadku chwilówek natomiast w razie problemów z ich uregulowaniem istnieje możliwość skorzystania za odpowiednią opłatą z przedłużenia terminu spłaty.

Serwis czerwona-skarbonka.pl oferuje rankingi i artykuły na temat szybkich pożyczek online, chwilówek i kredytów przez internet.

